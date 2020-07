Pandemi döneminde ağır diyetler risklere davetiye çıkarıyor

'HANGİ SAATLERDE DAHA FAZLA ACIKTIĞINIZI BELİRLEYİN'

Dr. Yonca Sevim, her bireyin ihtiyaç duyduğu kalori ve besin öğeleri miktarlarının dolayısıyla tüketebilecekleri gıdaların miktarının farklılık gösterdiğini belirtti. Sevim, pandemi döneminde sağlıklı kilo vermekle ilgili şu önerilerde bulundu; “Öncelikle gününüzü planlayın, hangi saatlerde beslenebilirsiniz? 3-3,5 saat aralıklar ile beslenmeye odaklanın. Öğün atlarsak aslında bedenimiz korunmaya geçer ve yağları yakmanız zorlaşır. Yemeklerinizi bir gün önceden ya da sabahtan hazırlamaya özen gösterin. Çünkü öğün geciktiğinde ya da yemek hazır olmadığı için beklemek zorunda kalacak ve çok aç olacağınızdan ne bulursanız saldırarak, fazla miktarlarda yiyebilirsiniz.Güne ilk kahvaltı ile başlayın. Her gün muhakkak bir yumurta (alerjiniz yoksa), az yağlı peynirler, sınırlı sayıda zeytin, illa ki tam tahılları tüketin. Esmer ekmekler ya da yulaf kaselerini tercih edebilirsiniz. Taze mevsim sebzelerinden oluşan söğüşler, tuz ve yağ eklemeden tüketilmelidir. Hem C vitamini hem de antioksidan kaynaklarıdır. Her gün 5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketin. Çok zor değil, bir öğün bol bir salata, bir öğün pişmiş sebze, günde en az da 3 porsiyon ve mümkünse farklı meyveler yiyerek bu hedefe ulaşabilirsiniz.1 porsiyon meyve 1 avuç dolusu meyve demektir, karpuz da ise 2 avuç kadar yiyebilirsiniz. C vitamini bu dönemde daha da önemlidir. Size tavsiyem her gün 1 limonun suyunu tüketmeniz. Limonu taze olarak sıkıp, su ile karıştırarak yumuşak bir içim sağlayabilirsiniz. 1 orta boy portakal/kivi ya da 1 büyük boy kırmızı (kapya ) biber ya da 2 orta boy yeşil biber ya da 1 orta kase kadar çilek ya da ayıklanmış 2 avuç maydanoz taze olarak tüketildiklerinde bir günlük C vitamini ihtiyacınzı karşılamaktadır. Eğer sigara içiyorsanız bu miktarları en az 2 katına çıkarmalısınız.”