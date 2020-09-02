Pandemi döneminde düzenlenen ilk büyük film festivali Venedik'te başladı

Koronavirüs pandemisi sonrası düzenlenen ilk büyük uluslararası film festivali olan Venedik Film Festivali, bu akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali bu yıl 77. kez düzenleniyor. Aralarında Cannes Film Festivali'nin de yer aldığı birçok benzer etkinlik iptal edilirken ya da sanal ortama taşınırken Venedik Film Festivali'nin daha az katılımla da olsa yapılmasına karar verilmişti.

Venedik Film Festivali'nin açılışına, dayanışma mesajı vermek amacıyla Cannes, Berlin, San Sebastian, Locarno gibi Avrupa'nın diğer önemli film festivallerinin direktörleri de katıldı.

Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera, festivalin "sinema sektöründe çalışan herkes için bir dayanışma ve cesaret mesajı" olmasını umduğunu söyledi.

2-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin jüri başkanlığını Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett yapıyor. Cate Blanchett, festivalin organizatörlerini "bir mucize" yarattıkları için tebrik etti.

Blanchett, kendisinin de son aylarda "çok zor koşullarda filmlerini tamamlamaya çalışan sinemacılara destek ve dayanışma göstermek için" festivale katıldığını söyledi.