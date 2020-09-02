HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pandemi döneminde düzenlenen ilk büyük film festivali Venedik'te başladı

Pandemi döneminde düzenlenen ilk büyük film festivali Venedik'te başladı

02.09.2020 22:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi sonrası düzenlenen ilk büyük uluslararası film festivali olan Venedik Film Festivali, bu akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Pandemi döneminde düzenlenen ilk büyük film festivali Venedik'te başladı

Koronavirüs pandemisi sonrası düzenlenen ilk büyük uluslararası film festivali olan Venedik Film Festivali, bu akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali bu yıl 77. kez düzenleniyor. Aralarında Cannes Film Festivali'nin de yer aldığı birçok benzer etkinlik iptal edilirken ya da sanal ortama taşınırken Venedik Film Festivali'nin daha az katılımla da olsa yapılmasına karar verilmişti.

Venedik Film Festivali'nin açılışına, dayanışma mesajı vermek amacıyla Cannes, Berlin, San Sebastian, Locarno gibi Avrupa'nın diğer önemli film festivallerinin direktörleri de katıldı.

Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera, festivalin "sinema sektöründe çalışan herkes için bir dayanışma ve cesaret mesajı" olmasını umduğunu söyledi.

2-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin jüri başkanlığını Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett yapıyor. Cate Blanchett, festivalin organizatörlerini "bir mucize" yarattıkları için tebrik etti.

Blanchett, kendisinin de son aylarda "çok zor koşullarda filmlerini tamamlamaya çalışan sinemacılara destek ve dayanışma göstermek için" festivale katıldığını söyledi.

Pandemi dönemi boyunca yaşanan sıkıntılardan bahseden Blanchett, "6 ay boyunca domuzlar ve tavuklarla konuştum. Şu an yetişkinlerle sohbet ediyor olduğum için çok heyecanlıyım" dedi.

Cate Blanchett

Salonlarda maske zorunlu

Açılış akşamı yapılan "sosyal mesafeli" kırmızı halı törenine Cate Blanchett'ın yanı sıra, oyuncular Tilda Swinton ve Matt Dillon da katıldı.

Bu yıl sıra dışı koşullarda düzenlenen festivalin kırmızı halı törenine, koronavirüs tedbirleri gereği hayranlar alınmadı.

Tedbirler gereği yarışmaya katılan film ve davetli sayısı azaltıldı, açık havada iki yeni sinema kuruldu.

Törenin yapıldığı ve filmlerin gösterildiği salonlara girmeden önce ateş ölçtürmek, salonlarda maske takmak, koltuklar arasında mesafe bırakmak ve biletleri önceden internette satın almak gibi bir dizi yeni kural getirildi.

Festivalin açılış töreni, temmuz ayında hayatını kaybeden müzisyen Ennio Morricone'nin "Bir Zamanlar Amerika" filmi için bestelediği bir parçanın çalınmasıyla başladı.

Törende, İngiliz oyuncu Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı ödülü verildi.

Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Aslan için 18 film yarışacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladıOyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
Berlusconi koronavirüse yakalandıBerlusconi koronavirüse yakalandı
2020 Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 Açıköğretim kayıtları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayını kapattığını zannedince...
Canlı yayını kapattığını zannedince...
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Rusya, Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki açıklamanın 'kanıtsız' olduğunu açıkladı
Rusya'dan 'Navalnıy' açıklaması
Macron, Hizbullah lideriyle yaptığı görüşmeyi haberleştiren gazeteciyi azarladı
Macron'dan gazeteciye azar: Miskinlik
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı
Berlusconi koronavirüse yakalandı
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1326 vaka açıkladı
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1326 vaka açıkladı
İspanya'da Kovid-19'da vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 581 arttı
İspanya'da korkutan artış! 24 saatte 8 bin 581 yeni vaka
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.