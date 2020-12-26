Pandemi döneminde en çok bu YouTuber'lar kazandı

Son yıllarda ‘herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz’ cümlesini duymayan çok az insan kaldı. Youtube, hızla yükselen en önemli sosyal medya platformundan biri oldu. Bazıları tarafından boşa harcanan zaman olarak nitelendirilse de oldukça yaratıcı, öğretici içeriklere ulaşmak ve eğlenmek mümkün.

Menajerlik, yapım ve medya ajansı Creator Station’ın CEO'su Cem Özkaynak, YouTuber'ların temsilciğini yaptıklarını, onlara prodüksiyon hizmeti vererek, içerik konusunda destek olduklarını söyledi. Youtuber olmak isteyenlere önerilerde bulunarak, pandeminin dijital medyaya etkilerini değerlendirdi.

'BU İŞTE YETENEK ÇOK ÖNEMLİ AMA ÇALIŞMAK DA ÖNEMLİ'

Youtube’a girmenin zor olmadığını aktaran Özkaynak, “Bence denemesi de gerekir. İlgi çeken içerikler üretirseniz geri dönüşü hemen alabiliyorsunuz. Abone sayısı veya yeni başlamanız fark etmiyor. İnsanların izlerken keyif alacakları içerik üretiyorsanız anında milyonlar izleyebiliyor. Bu işte yetenek çok önemli ama çalışmak da çok önemli. Emek isteyen bir süreç, iyi hazırlanmak gerekiyor. Kamera karşısına geçip defalarca denemek lazım ki istediğinizi doğru şekilde sunun. İnsanlara bir şey anlattığınız zaman sizi dört kulaklarıyla dinliyorlarsa yeteneklisiniz demektir. Sevdiğiniz alanı doğru anlatıp, büyük kitleleri peşinizden koşturuyorsanız yeteneklisinizdir” diye konuştu.