Pandemi döneminde obezite ameliyatına başvurulabilir mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sağlık sistemleri üzerinde oldukça etkili bir rol oynuyor. Bu süreçten obezite ve metabolizma cerrahisi de çok etkilendi ve acil olmayan tüm ameliyatlar ertelendi. Obezite ve diyabetin ilerleyici özelliğinden dolayı, zamanında uygulanamayan ameliyatlar morbidite ve mortalite oranlarınnı arttırarak hastalarda sağlık riskini arttırabilir. Bu risk artışı özellikle obezitenin neden olduğu yandaş hastalıkların türüne ve ciddiyetine göre daha tehlikeli olabilir. Obezite ve metabolik sorunu olan hastaların sağlık riskine göre ameliyatlar planlanmaktadır.
Pandemi, obezitenin etkilerini artırabilir
Sosyal mesafe uygulamaları, evde kalma önlemleri, gıda alımını artırabileceği ve hareketi kısıtlayabileceği için hastalardaki metabolik durumun daha da ağırlaşmasına neden olabilir. Bu süreçte hastaların yaşam tarzlarına özen gösterme isteği azalabilir. Bu da obeziteye bağlı yan hastalıklarda artışa neden olabilir.
Obezite tedavisinde cerrahi olmayan endoskopik teknikler hastalar için riski daha düşük çözümler olabilir. Mide balonu ya da mide botoksu gibi yaklaşımlar hastanede kalma ya da iyileşme sürecine gerek olmadığı için obezite hastalarının tedavisinde etkili bir çözüm sunabilmektedir.
Hastanın yan hastalıklarının ciddiyetine göre cerrahi yöntemlerin uygulanması gerektiği durumlarda ise alınan yüksek önlemlerle operasyon gerçekleştirilebilir.
Obezite ve neden olduğu yan hastalıklar bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediği için Covid-19’un komplikasyonlarının çok daha ağır bir şekilde seyretmesine neden olduğu bilinmektedir. Tip2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, karaciğer, safra kesesi veya böbrek rahatsızlıkları, hatta kanser obezitenin neden olabileceği ve ciddi sorunlara yol açan sağlık sorunları arasında yer alır.
Vücut ağırlığı olması gerekenden 45 kilo daha fazla olan hastalar, aşırı kiloya bağlı olarak yan hastalıklardan muzdarip olan hastaların kendileri için en uygun tedavi yaklaşımını öğrenmek için uzman cerrahlardan bilgi ve destek alması gerekir.
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