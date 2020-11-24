Pandemi döneminde obezite ameliyatına başvurulabilir mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sağlık sistemleri üzerinde oldukça etkili bir rol oynuyor. Bu süreçten obezite ve metabolizma cerrahisi de çok etkilendi ve acil olmayan tüm ameliyatlar ertelendi. Obezite ve diyabetin ilerleyici özelliğinden dolayı, zamanında uygulanamayan ameliyatlar morbidite ve mortalite oranlarınnı arttırarak hastalarda sağlık riskini arttırabilir. Bu risk artışı özellikle obezitenin neden olduğu yandaş hastalıkların türüne ve ciddiyetine göre daha tehlikeli olabilir. Obezite ve metabolik sorunu olan hastaların sağlık riskine göre ameliyatlar planlanmaktadır.

Pandemi, obezitenin etkilerini artırabilir

Sosyal mesafe uygulamaları, evde kalma önlemleri, gıda alımını artırabileceği ve hareketi kısıtlayabileceği için hastalardaki metabolik durumun daha da ağırlaşmasına neden olabilir. Bu süreçte hastaların yaşam tarzlarına özen gösterme isteği azalabilir. Bu da obeziteye bağlı yan hastalıklarda artışa neden olabilir.

AMELİYATSIZ OBEZİTE TEDAVİLERİ ÇÖZÜM OLABİLİR

Obezite tedavisinde cerrahi olmayan endoskopik teknikler hastalar için riski daha düşük çözümler olabilir. Mide balonu ya da mide botoksu gibi yaklaşımlar hastanede kalma ya da iyileşme sürecine gerek olmadığı için obezite hastalarının tedavisinde etkili bir çözüm sunabilmektedir.