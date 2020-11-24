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Pandemi döneminde obezite ameliyatına başvurulabilir mi?

24.11.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde obezite ameliyatına başvurulabilir mi?

pandemi döneminde obezite ameliyatlarında alınan önlemleri anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar, merak edenler için obezite ameliyatında uygulanan yöntemleri açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sağlık sistemleri üzerinde oldukça etkili bir rol oynuyor. Bu süreçten obezite ve metabolizma cerrahisi de çok etkilendi ve acil olmayan tüm ameliyatlar ertelendi. Obezite ve diyabetin ilerleyici özelliğinden dolayı, zamanında uygulanamayan ameliyatlar morbidite ve mortalite oranlarınnı arttırarak hastalarda sağlık riskini arttırabilir. Bu risk artışı özellikle obezitenin neden olduğu yandaş hastalıkların türüne ve ciddiyetine göre daha tehlikeli olabilir. Obezite ve metabolik sorunu olan hastaların sağlık riskine göre ameliyatlar planlanmaktadır.
Pandemi, obezitenin etkilerini artırabilir

Sosyal mesafe uygulamaları, evde kalma önlemleri, gıda alımını artırabileceği ve hareketi kısıtlayabileceği için hastalardaki metabolik durumun daha da ağırlaşmasına neden olabilir. Bu süreçte hastaların yaşam tarzlarına özen gösterme isteği azalabilir. Bu da obeziteye bağlı yan hastalıklarda artışa neden olabilir.

AMELİYATSIZ OBEZİTE TEDAVİLERİ ÇÖZÜM OLABİLİR

Obezite tedavisinde cerrahi olmayan endoskopik teknikler hastalar için riski daha düşük çözümler olabilir. Mide balonu ya da mide botoksu gibi yaklaşımlar hastanede kalma ya da iyileşme sürecine gerek olmadığı için obezite hastalarının tedavisinde etkili bir çözüm sunabilmektedir.

Hastanın yan hastalıklarının ciddiyetine göre cerrahi yöntemlerin uygulanması gerektiği durumlarda ise alınan yüksek önlemlerle operasyon gerçekleştirilebilir.

Morbid obezite tedavisinde obezite ameliyatı ve sonrasıMorbid obezite tedavisinde obezite ameliyatı ve sonrası

Obezite ve neden olduğu yan hastalıklar bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediği için Covid-19’un komplikasyonlarının çok daha ağır bir şekilde seyretmesine neden olduğu bilinmektedir. Tip2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, karaciğer, safra kesesi veya böbrek rahatsızlıkları, hatta kanser obezitenin neden olabileceği ve ciddi sorunlara yol açan sağlık sorunları arasında yer alır.

Vücut ağırlığı olması gerekenden 45 kilo daha fazla olan hastalar, aşırı kiloya bağlı olarak yan hastalıklardan muzdarip olan hastaların kendileri için en uygun tedavi yaklaşımını öğrenmek için uzman cerrahlardan bilgi ve destek alması gerekir.

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