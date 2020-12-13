Pandemi döneminde Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Rossiya 1 televizyonu için verdiği röportajda Peskov, Putin’in bir sığınakta yaşadığı ve talimatlarını buradan verdiği iddialarıyla ilgili soru karşısında, “Hayır, Putin şu an pandemiden önce de yaşadığı Novo-Ogarevo’da yaşıyor. Orada yaşıyor, orada çalışıyor, Kremlin’e geliyor. Çok sık değil, kendisi nasıl isterse, ancak buna karşın iş seyahatlerini gerçekleştiriyor. Teknolojik imkanları ihtiyaç duyduğu yerde kullanabiliyor” ifadelerini kullandı.

HER GÜN KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRIYOR MU?

Sputnik Türkçe'nin haberine göre; Peskov, Putin’in her gün koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığı sorusuna da yanıt verdi. Peskov, “Tam olarak devlet başkanının güvenliği için gereken kadar test yaptırıyor” dedi.

Peskov, ayrıca Putin’in gündelik programını düzenleyen epidemiyoloji uzmanları ve doktorları olduğunu ifade etti.

"PUTİN’LE YÜZYÜZE GÖRÜŞMELER 5-6 METRELİK GÜVENLİ MESAFEDEN YÜRÜTÜLÜYOR"

Peskov, “Devlet başkanı bazı acil durumlarda yüzyüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Zaman zaman insanların Putin ile görüşmeden evvel birtakım test prosedürlerinin tamamlanmasını beklemesi gerekiyor. Bazen de 5-6 metrelik güvenli mesafeden Putin ile görüşülebiliyor. Bu tip görüşmeler sık sık yapılıyor” dedi.