Pandemi döneminde stresle baş etmenin bir yolu da yoga ve meditasyon

Pandemi sebebi ile evde olduğumuz bu günlerde zihnimizi gündemden uzaklaştırmak ve ruhumuza moral depolamak gerçekten önemli bir ihtiyaç. Kendimizi iyi hissettirecek molalar almak bu süreçte akıl, ruh ve beden sağlığımızı korumak için gerekli. Meditasyon ve yoganın, düzenli egzersiz ve doğru beslenme tercihleriyle birleştirildiğinde, odaklanma, stres ve duygu durumu açısından faydalı sonuçlar doğurabileceğini belirten Samantha Clayton, bu şekilde tüm günü pozitif bakış açıcı ile geçirebileceğimizin altını çizdi. Karantina döneminde evde iş ve özel yaşamı bir arada yürütmek zorunda olmanın getirdiği stresi ve baskıyı dengelemek için bilinçli farkındalık (mindfulness) gibi bazı teknik ve araçlara hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Genellikle terapi tekniği olarak kullanılan bilinçli farkındalık, duygularımızı, düşüncelerimizi ve bedensel algılarımızı sükunetle kabul ederken ana odaklanarak elde edilen bir zihin durumu olarak tanımlanabilir. Meditasyon ve yoganın bilinçli farkındalığı desteklediği kanıtlanmıştır. Bilinçli farkındalığın ise depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltmaya ve hatta bilişsel becerileri artırmaya yardımcı olduğunu belirten Samantha Clayton, meditasyon ve yoganın stres ve duygu durumuna etkilerini bizler için sıraladı.

YOGANIN RAHATLATICI ETKİSİ Yorucu bir günün ardından, yoga yaparak gevşemeyi tercih etmek, güne başlamak için harika bir yöntemdir. Birkaç basit yoga egzersizi zihni temizlemeye ve tüm günü pozitif bir bakış açısıyla geçirmeye yardımcı olur. Harvard Health, yoganın sağlık açısından faydalarını; kalp hızını yavaşlatmak, nefes alımını yavaşlatmak, kan basıncını düşürmek, bağırsaklara kan akışını artırmak, ana odaklanmak olarak açıklıyor. Sonucun ise muazzam bir rahatlama hissi olduğunu belirtiyor. MEDİTASYONUN TEMEL KURALLARI Sağlık ve fitness ile ilgili her konuda olduğu gibi, meditasyon konusunda da birçok düşünce ekolü ve çok sayıda yöntem bulunuyor. İşte zihninizi yatıştırmak ve günü değerlendirmek için faydalı olabilecek bazı basit ve pratik meditasyon tavsiyeleri: DİKKATİNİZİ DAĞITACAK UNSURLARDAN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIN Tamamen sessiz ve gözlerden uzak bir yere ihtiyaç olduğunu düşünmeyin. Gerçek hayatta, özellikle de çocukların olduğu bir evlerde, mutlak sessizlik sağlamak neredeyse imkansızdır. Telefon, bilgisayar ekranı ve aşırı gürültülü yerler gibi dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzaklaşmaya çalışın. Evde, yatak odanızın kapısını kapatın.