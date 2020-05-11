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Pandemi döneminde stresle baş etmenin bir yolu da yoga ve meditasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle evde geçirdiğimiz süreçte kendimizi pandemiden korumak isterken psikolojik olarak zor günler geçirebiliyoruz. Uzmanlar, bu noktada kişilerin akıl, ruh ve beden sağlığını korumak için yoga ve meditasyon yapmanın yardımcı rol üstlenebileceğini düşünüyor. Öyle ki uzman görüşleri, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bu molaların faydasını hızlıca görebileceğiniz yönünde.

Pandemi döneminde stresle baş etmenin bir yolu da yoga ve meditasyon

Pandemi sebebi ile evde olduğumuz bu günlerde zihnimizi gündemden uzaklaştırmak ve ruhumuza moral depolamak gerçekten önemli bir ihtiyaç. Kendimizi iyi hissettirecek molalar almak bu süreçte akıl, ruh ve beden sağlığımızı korumak için gerekli.

Meditasyon ve yoganın, düzenli egzersiz ve doğru beslenme tercihleriyle birleştirildiğinde, odaklanma, stres ve duygu durumu açısından faydalı sonuçlar doğurabileceğini belirten Samantha Clayton, bu şekilde tüm günü pozitif bakış açıcı ile geçirebileceğimizin altını çizdi.

Karantina döneminde evde iş ve özel yaşamı bir arada yürütmek zorunda olmanın getirdiği stresi ve baskıyı dengelemek için bilinçli farkındalık (mindfulness) gibi bazı teknik ve araçlara hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Genellikle terapi tekniği olarak kullanılan bilinçli farkındalık, duygularımızı, düşüncelerimizi ve bedensel algılarımızı sükunetle kabul ederken ana odaklanarak elde edilen bir zihin durumu olarak tanımlanabilir. Meditasyon ve yoganın bilinçli farkındalığı desteklediği kanıtlanmıştır. Bilinçli farkındalığın ise depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltmaya ve hatta bilişsel becerileri artırmaya yardımcı olduğunu belirten Samantha Clayton, meditasyon ve yoganın stres ve duygu durumuna etkilerini bizler için sıraladı.

YOGANIN RAHATLATICI ETKİSİ

Yorucu bir günün ardından, yoga yaparak gevşemeyi tercih etmek, güne başlamak için harika bir yöntemdir. Birkaç basit yoga egzersizi zihni temizlemeye ve tüm günü pozitif bir bakış açısıyla geçirmeye yardımcı olur.

Harvard Health, yoganın sağlık açısından faydalarını; kalp hızını yavaşlatmak, nefes alımını yavaşlatmak, kan basıncını düşürmek, bağırsaklara kan akışını artırmak, ana odaklanmak olarak açıklıyor. Sonucun ise muazzam bir rahatlama hissi olduğunu belirtiyor.

MEDİTASYONUN TEMEL KURALLARI

Sağlık ve fitness ile ilgili her konuda olduğu gibi, meditasyon konusunda da birçok düşünce ekolü ve çok sayıda yöntem bulunuyor. İşte zihninizi yatıştırmak ve günü değerlendirmek için faydalı olabilecek bazı basit ve pratik meditasyon tavsiyeleri:

DİKKATİNİZİ DAĞITACAK UNSURLARDAN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIN

Tamamen sessiz ve gözlerden uzak bir yere ihtiyaç olduğunu düşünmeyin. Gerçek hayatta, özellikle de çocukların olduğu bir evlerde, mutlak sessizlik sağlamak neredeyse imkansızdır. Telefon, bilgisayar ekranı ve aşırı gürültülü yerler gibi dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzaklaşmaya çalışın. Evde, yatak odanızın kapısını kapatın.

NASIL RAHAT HİSSEDİYORSANIZ ÖYLE DAVRANIN

Yoga matı, çan ya da battaniye gibi özel ekipmanlara ihtiyaç duyduğunuz yanılgısına kapılmayın. Dilediğiniz yerde meditasyon yapabilirsiniz. Ne kadar az ekipman kullanırsanız, meditasyon yapmak için bulduğunuz fırsatları değerlendirmek o kadar kolay hale gelecektir. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir yere oturmaya ya da uzanmaya gayret edin. Gözlerinizi açık ya da kapalı tutabilirsiniz. Nasıl rahat hissediyorsanız, öyle davranın.

NEFESİNİZİN VE YARATTIĞI DUYGUNUN FARKINDA OLUN

Karından nefes alma ya da burundan nefes alma gibi belirli bir nefes stilini uygulamak için kendinizi zorlamayın. Daha başlamadan gözünüz korkabilir ya da başınız dönebilir. Meditasyon yapmaya iyice alıştıktan sonra nefes tekniği üzerinde çalışabilirsiniz. Nefesinize odaklanın. Havanın vücudunuza girişini ve çıkışını hissedin. Sadece nefesinizin ve yarattığı duygunun farkında olun.

POZİTİF HİSSETMENİZ İÇİN SİZİ YÖNLENDİRECEK BİR İKİ ANAHTAR SÖZCÜK BELİRLEYİN

Market listesi ya da yapılacaklar listesi aklınıza geldiğinde negatif düşüncelere kapılmayın. Market listesini unutmaya ve tekrar nefesinize odaklanmaya çalışın. Sürekli düşündüğünüz ya da yüksek sesle dile getirdiğiniz uzun bir onay ya da hedef listesi ile yola çıkmayın. Rahatlamanıza yardımcı olacak ya da pozitif hissetmeniz için sizi yönlendirecek bir iki anahtar sözcük belirleyin.

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