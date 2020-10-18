Pandemi Döneminde Teknelere İlgi Arttı

CNR Avrasya Boat Show 13-18 Ekim 2020 tarihleri arasında Pendik Marintürk Marina’da gerçekleşti. Fuarda 500'ün üzerinde marka tarafından yat, tekne, yelkenli, deniz motorları ve başlangıç tekneleri sergilenirken pandemi sürecinde izole yaşam nedeniyle yoğun ilgi gören 12 - 25 metrelik aile tipi yatlar da tanıtıldı. Fiyatı 5 bin ile 50 milyon lira arasında değişen deniz araçları 20 bine yakın deniz severle buluştu.

“Corona virüsü salgını tekneciliğin değerini üst plana çıkardı”

Corona virüs salgını sonrası dünyadaki birçok sektörde küçülme gözlemlenmesine karşın tekne ve yat sektöründe satışların yüzde 140 seviyelerinde arıttığına dikkat çeken satış sorumlusu Efe Bilir, “Yat dediğimiz şey ihtiyaç dışı bir lüks ama insanlar bu ihtiyaç dışı lüksü, hayatında bir gereklilik olarak görmeye başladı. Çünkü yat ve tekneler kalabalık ortamdan uzak olduğunuz, tamamen kendinize ait bir alanınızın olduğu ortamlardır. O nedenle insanlar daha çok yöneldi buraya. Tekne kiralamalarında da aynı şekilde önemli bir artış var. Tekneyle ilgilenenlerin dışında daha önce hiç ilgisi olmayan insanlar da bu işe artık girmek istiyor, bu işin değerini biliyor. İzolasyonun, kendine zaman ayırmanın öneminin farkına varılmasıyla tekneciliğin değeri üst plana çıktı. Biz de bunun sonuçlarını olumlu bir şekilde alıyoruz. Geçtiğimiz senelerle bu seneyi kıyaslarsak talepte yüzde 140’ın üzerinde bir artış var. Bu rakamlar bizim için de ekonomimiz için de çok ciddi rakamlar” şeklinde konuştu.

