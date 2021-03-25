HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pandemi döneminde uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

Pandemi döneminde uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

25.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da koronavirüs pandemisi sırasında uyuşturucudan ölen insanların sayısı arttı.

Pandemi döneminde uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

Geçen yıl Almanya genelinde bin 581 kişi uyuşturucudan yaşamını yitirdi.Almanya'da koronavirüs pandemisi sırasında uyuşturucudan ölen insanların sayısı arttı. Federal Hükümet'in uyuşturucu ile ilgili konulardan sorumlu görevlisi Daniela Ludwig konuyla ilgili Berlin'de bir açıklama yaptı. Buna göre geçen yıl yasadışı uyuşturucularla bağlantılı olarak Almanya genelinde bin 581 kişi hayatını kaybetti. Ludwig sayının bir önceki yıla göre yüzde 13 daha fazla olduğunu söyledi.

Ölüm nedenleri arasında opioid tüketimi başı çekiyor. 572 kişinin bu şekilde can verdiği belirtilirken ikinci sırada uyuşturucu tüketimine bağlı uzun vadeli zararlar geliyor. 432 kişinin de bu nedenle hayatını kaybettiği açıklandı.

Uyuşturucudan ölümlerde 401 can kaybı ile Kuzey Ren Vestfalya, 248 can kaybı ile Bavyera ve 216 can kaybı ile Berlin ilk sırada gelen eyaletler.

"Uyuşturucu bağımlıları açısından durum dramatik hale geldi"

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Ludwig bağımlı kişiler açısından pandemi koşullarında durumun "hiç olmadığı kadar dramatik hale geldiğini" söyledi. Kişisel yardım alma imkanlarının, alışılmış kurumların ortadan kalktığını söyleyen Ludwig bağımlıların sorunun çözümünde muhatap bulmakta da zorlandıklarını ifade etti. Ludwig "Daha fazla uyuşturucu kullanıcısının daha önceki yıllara göre daha fazla hayatını kaybetmesinde bu bir rol oynamış olabilir" diye konuştu.

Ludwig yetkililerden uyuşturucu bağımlılarına yardım imkanlarını sürdürmelerini ve yerel yönetimlerin finansman sağlamaya devam etmelerini istedi.

epd / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
O bölgede akıllı telefonlara 'porno yasağı'O bölgede akıllı telefonlara 'porno yasağı'
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Bill Gates dünyanın normale dönüşü için tarih verdi

Bill Gates dünyanın normale dönüşü için tarih verdi

İsrail'den büyük hata: Gizli askeri üsleri ifşa oldu

İsrail'den büyük hata: Gizli askeri üsleri ifşa oldu

ABD’de huzurevine geyik operasyonu

Huzurevine geyik operasyonu!

ABD'nin Utah eyaletindeki 'porno yasağı' tartışma yarattı

O bölgede akıllı telefonlara 'porno yasağı'

Somali'de BM binasına havan topu saldırısı!

Somali'de BM binasına havan topu saldırısı!

İzleyenlerin yürekleri ağza geldi! Dişlerini çıkardı, hızlıca fırladı

İzleyenlerin yürekleri ağza geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.