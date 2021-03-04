Pandemi etkisi! Kadınlar tangayı bıraktı, 'büyükanne külodu' giymeye başladı

Yapılan son araştırmalara göre rakamlar, karantina sırasında daha rahat iç içamaşırı tercih edenlerde büyük bir artış olduğunu gösterdi. Geçen yıllara göre 2019 ve 2020 yıllarında yüksek belli külotlarda her ay yüzde 20 - 40 arasında ani artışlar görüldüğü bildirildi.

''ARTIK BÜYÜKANNE KÜLODU DEMEYİN''

Bunun nedeni olaraksa moda ya da stil yerine rahatlığın ön plana çıkması gösteriliyor. İç çamaşırı girişimcisi Aliza Reger, şöyle konuşuyor: 'İç çamaşırı girişimcisi Aliza Reger, 'pandemi bizi her zamankinden daha fazla rahatlık konusunda bilinçlendirdi ve resmi kıyafetlerin olmaması nedeniyle, kadınların rahat iç çamaşırlarını tercih etmesi çok doğal. Bununla birlikte, büyük külotların artık büyükanne külodu olarak tanımlanmaması gerekiyor.

TANGALAR GERİ GELECEK!

Çünkü artık bu tarz külotlar da seksiliği ön plana çıkarıyor. Büyük külotlar şu an için tercih ettiğimiz iç çamaşırı olsa da, bu daha seksi iç çamaşırı setlerinin geri dönüş yapmayacağı anlamına gelmez. Tangayı tekrar göreceğiz'

