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Pandemi etkisi! Kadınlar tangayı bıraktı, 'büyükanne külodu' giymeye başladı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.03.2021 08:09 | Son Güncelleme:
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Pandemi etkisi! Kadınlar tangayı bıraktı, 'büyükanne külodu' giymeye başladı

Yaklaşık bir yıldır bir salgının içindeyiz ve doğal olarak, her zamanki güzellik rutinlerinde bazı değişiklikler oldu. Çoğu kadın epilasyon, makyaj rutinlerini değiştirmekle kalmadı bu değişim iç çamaşırlarına bile yansıdı. Öyle ki artık seksi iç çamaşırları yerine yüksek belli, kalçayı saran adına 'büyükanne külodu' da denilen çamaşırlar tercih ediliyor.

Yapılan son araştırmalara göre rakamlar, karantina sırasında daha rahat iç içamaşırı tercih edenlerde büyük bir artış olduğunu gösterdi. Geçen yıllara göre 2019 ve 2020 yıllarında yüksek belli külotlarda her ay yüzde 20 - 40 arasında ani artışlar görüldüğü bildirildi.

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''ARTIK BÜYÜKANNE KÜLODU DEMEYİN''

Bunun nedeni olaraksa moda ya da stil yerine rahatlığın ön plana çıkması gösteriliyor. İç çamaşırı girişimcisi Aliza Reger, şöyle konuşuyor: 'İç çamaşırı girişimcisi Aliza Reger, 'pandemi bizi her zamankinden daha fazla rahatlık konusunda bilinçlendirdi ve resmi kıyafetlerin olmaması nedeniyle, kadınların rahat iç çamaşırlarını tercih etmesi çok doğal. Bununla birlikte, büyük külotların artık büyükanne külodu olarak tanımlanmaması gerekiyor.

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TANGALAR GERİ GELECEK!

Çünkü artık bu tarz külotlar da seksiliği ön plana çıkarıyor. Büyük külotlar şu an için tercih ettiğimiz iç çamaşırı olsa da, bu daha seksi iç çamaşırı setlerinin geri dönüş yapmayacağı anlamına gelmez. Tangayı tekrar göreceğiz'

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