"Pandemi Gençlerde Uzun Vadeli Olumsuz Etkiler Bırakabilir"

Düşen Corona virüsü vaka sayıları ve artan aşılama sayesinde Avrupa sınırları ve ekonomileri bu yaz açılmaya başlıyor. Ancak uzmanlar pandeminin yaralarının, özellikle Avrupa’nın kaybetmek istemeyeceği genç nesil için uzun vadeli ve derin olabileceği uyarısında bulunuyor.

Corona virüsü nedeniyle okullar kapandığı ya da kısmen açık kaldığı için eğitim çoğunlukla çevrimiçi yapıldı. Bu, birçok öğrencide yalnızlık hissini yoğunlaştırdı.

Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Katarzyna Mac de online eğitim sürecinde oldukça zorlananlar arasında.

Mac, “Sabahtan akşama sürekli evde bilgisayar başında oturmak çok zor. Yalnız olmak çok stresli” diyor.

Son günlerde durum artık düzeliyor. Karantina önlemleri kaldırılıyor. Okullar ve üniversiteler yaz tatiline girmeden önceki son haftalarında yeniden açılıyor. Ancak araştırmalar Avrupa gençliği için; yani çoğu Mac gibi zor koşullarda yaşayan öğrenciler için krizin birçok yönüyle devam ettiğini gösteriyor.

Avrupa’da 25 yaş altı gençlerin yüzde 17’den fazlası işsiz

Pandemi döneminde özellikle konaklama sektöründe iş olanakları tükendi ve birçok işyeri kapandı. Avrupa Birliği istatistiklerine göre 25 yaşın altındaki gençlerin yüzde 17’sinden fazlası işsiz.

Gençler arasında yoksulluk ve evsizlik, buna bağlı olarak da depresyon artıyor.

Abbe Pierre Vakfı’ndan uzman Sarah Coupechoux, işsizlikle beraber gelen gıda ihtiyacına da dikkat çekiyor: “Aralarında gençlerin de olduğu, sınırda yaşayan ve yalnızca ayakta kalabilen bir grup vardı. Krizle ve işlerini kaybetmeleriyle yeni bir grubun da gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu gördük. Bunlar arasında aç olan ve gıda yardımı için uzun kuyruklar oluşturan gençler de var.”

Birçok Avrupalı genç gibi Mac de maddi nedenlerle ailesinden ayrılamadı. Ancak daha sonra kira için devlet yardımı almayı başardı.

Şimdi Mac hem öğrenci yardımı hem de küçük bir devlet desteği alıyor. Ancak bunlar yeterli olmuyor ve ailesi de her zaman ona yardım edecek ek gelir bulamıyor.

“Hala internet, yemek ve diğer masraflar var. Bazen ay sonunda çok az param kalmış oluyor” diyen Mac evde kapalı geçen yalnız okul günlerinin psikolojik etkisiyle de başetmeye çalışıyor.

Mac, “Corona virüsünden önce bile stres ve intihar düşüncesi gibi sorunlarım vardı. Daha iyi olmuştum, ancak Corona virüsü zamanı yine kötüleştim. Derslere normalde olduğu gibi gidememek çok stresliydi” diyor.

İnternet erişimi sorunu devam ediyor

Pandemi özellikle yoksul mahallelerden gelen öğrenciler için zorlukları beraberinde getirdi.

Gençlik aktivisti Stanley Camille, birçok öğrencinin internet erişiminden yoksunu olduğunu hatırlatıyor: “Çocukların internet erişimi yoktu. Evden çalışmak zordu, burada aileler geniş. Çoğu zaman bu bir bilgisayarı dört-beş çocuğun paylaşması demek.”

Fransa geçen yıl gençlerin ihtiyaç duydukları işleri ve eğitimi alabilmeleri için milyarlarca Euroluk bir girişim başlattı. Devlet okullarında kantinler bir Euro’ya öğlen yemeği vermeye başladı. Avrupalı liderler yoksullukla mücadele sözü verdi. Ancak bölgesel bir ağ olan Avrupa Gençlik Forumu, Avrupa Birliği ve İngiltere’de Corona virüsü yardımlarının yalnızca yüzde birden azının gençleri kapsadığını ortaya koydu.

Copupechoux, “Kayıp bir nesil çok karamsar bir değerlendirme olur. İhtiyaç duyduğumuz şey kurumları bu genç neslin desteklenmesinin önemi konusunda Avrupa Birliği düzeyinde, yerel ya da ulusal düzeyde uyarmak” diyor.

Psikolojik destek alan Mac de bu görüşe katılıyor, talebin fazla olduğu ve kamu hizmetlerinin yetersiz sayıda personelle görüldüğü uyarısı yapıyor. O ve komşuları birbirlerine destek olabilmek için bir sohbet grubu oluşturarak süt gibi temel malzemeleri paylaşmaya başladılar.

Yazın çalışabileceği geçici bir iş de bulan Mac, hayatın normale dönmesini umuyor. Ancak yeni Corona varyantlarının ortaya çıkması, belirsizliğin de devam etmesine yol açıyor.

