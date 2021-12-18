HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Pandemi Göçmen Düşmanlığını Tetikledi"

"Pandemi Göçmen Düşmanlığını Tetikledi"

18.12.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM’nin Uluslararası Göçmenler Günü’nde yayınladığı raporunda, dünya genelinde göçmenlere karşı nefret ve düşmanlığın arttığına dikkat çekildi. Rapora göre, pandeminin bunda önemli rolü var

Birleşmiş Milletler’in (BM) Uluslararası Göçmenler Günü’nde yayınladığı raporunda, dünya genelinde göçmenlere karşı nefret ve düşmanlığın arttığına dikkat çekildi. Raporda, özellikle pandeminin birçok kişinin yaşamını risk altına attığı bir dönemde göçmenlerin “kötülenmesine ve dışlanmasına” karşı uyarı mesajı verildi.

BM verilerine göre, yaklaşık 1 milyar kişi, yani dünya nüfusunun yedide birinden fazlası, göç halinde. Bunlar arasında 281 milyonu uluslararası göçmen konumunda. 84 milyonu ise çatışmalar, şiddet eylemleri ve iklim değişikliği nedeniyle yurtlarından edilmiş kişiler.

BM Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Antonio Vitorino, göçmenlerin birçoğunun daha iyi ekonomik koşullar arayışıyla tehlikeli ve hayati tehdit yaratan yolculukları göze aldığını, birçoğunun da doğal afetler ya da insanların yarattığı sorunlar nedeniyle yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çok sayıda mağdur göçmenin insan kaçakçılarının eline düştüğünün altını çizen Vitorino, COVID-19 salgınının, göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları daha da arttırdığına vurgu yaptı: “Kapalı sınırlar, ayrı kalan aile fertleri ve ekonomik istikrarsızlıklarla birlikte, iki yıldır devam eden pandemi yeni bir göçmen karşıtlığı dalgası da yarattı ve göçmenlerin devlet politikalarında kullanıldığını da daha sık görüyoruz. Bunlar kabul edilemez!

Göçmenlerin, “yaşadıkları ülkelerdeki olumlu sosyal ve ekonomik katkılarını” hatırlatan Vitorino, bunun mali değerinin düşük ve orta gelirli ülkelerde geçen yıl 540 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Vitorino, tüm olumlu katkılarına rağmen birçok ülkede hükümetlerin göçmenleri pandemi sürecinde devreye sokulan sosyal ve ekonomik iyileşme programlarından mahrum bıraktığına vurgu yaptı.

BM ile birlikte diğer birçok uluslararası kuruluş, hükümetlere, göçmenlere COVID-19 aşısına erişimin sağlanması için de çağrıda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı’nden çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Uluslararası Göçmenler Günü mesajında da, Amerika’nın dünya çapında göçün “güvenli, düzenli ve insani” kılınması ilkesini desteklemeye devam ettiği belirtilidi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in imzasıyla yayınlanan mesajda, bakanlığın bünyesindeki Nüfus, Mülteciler ve Göç Dairesi’nin uluslararası ortakları ve müttefik ülkelerle işbirliği halinde, göç yönetiminin yürütülmesinin yanı sıra “mağduriyet içindeki göçmenlerin korunması ve düzensiz göçün temel nedenlerinin belirlenmesi” hususuna odaklanıldığı belirtildi.

Mesajda ayrıca, “göçmenleri, kaçakçıların tehlikeli faaliyetlerine maruz bırakan” kayıt dışı göçe karşı mücadele gerektiğinin altı çizildi. Blinken, mesajında, “Aynı zamanda da, hükümetleri, göçmenlerin uluslararası koruma süreçlerine erişimlerini iyileştirmeye, iltica kapasitelerini genişletmeye, insan kaçakçılığı mağdurlarını tespit edip yardım sunmaya, geri dönüş yapan göçmenlerin topluma yeniden dahil olmasını sağlamaya ve alternatif yasal kapılar açmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
PARTNERAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılarAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar
Ülke panikte! Başkentinde 'olağanüstü durum' ilan edildiÜlke panikte! Başkentinde 'olağanüstü durum' ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kritik ekonomi toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kritik ekonomi toplantısı

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç ediliyor

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç ediliyor

Bahçeli'den TÜSİAD'a çok sert tepki: Karşı çıksalar da...

Bahçeli'den TÜSİAD'a çok sert tepki: Karşı çıksalar da...

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

3 aylık kızını döverek öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu

3 aylık kızını döverek öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.