Pandemi Gölgesinde 1 Mayıs Kutlaması

1 Mayıs bu yıl tam kapanma nedeniyle erken kutlandı. Kutlamaların yapıldığı yerlerden biri de Diyarbakır’dı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) temsilcilerinin oluşturduğu ‘Amed Demokrasi Platformu’ isimli grup, 1 Mayıs’ı Dağkapı Meydanı’nda kutlamak istedi. Öğle saatlerine yapılması planlanan kutlamalar için birçok kişi alan çevresinde toplanmaya başladı. Alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, grupların alana girmesine izin vermedi. Polis grupların çok kalabalık olduğu gerekçesiyle önce kutlamaya izin vermedi. Kutlama komitesi ve polis arasında müzakereler başladı. Müzakereler sürerken alan çevresinde toplanan kalabalıklar tepkilerini alkış ve sloganlarla dile getirdi. Kutlamalara katılanlar duygularını VOA Türkçe’ye anlattı. Ortak duygu burukluktu. Burukluğun nedeni hem pandemi hem de tam kapanmaydı. Katılımcılardan Ahmet Kuş, birçok kesimin eve kapanmasına rağmen işçilerin çalıştığını belirterek, “Bugünü kutlamak istiyoruz, bizim bayramımız, işçi emekçi bayramıdır. Herkese tatildir, herkes evindedir ama biz işçiyiz, çalışıyoruz. İşçiye tatil yok. Biz çalışıyoruz, alanlardayız. İşçinin de pandemi döneminde güvencesi de olsun istiyoruz” dedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Suphi İzol da buruk kutlama yaptıklarını söyledi. İzol, burukluğun nedenini şöyle açıkladı: “Bu kapanma ile beraber herhangi bir sosyal devletin gereklerini yerine getirmediler, emekçinin, esnafın şartları, sosyal durumu çözülmüyor. İnsanlar kuru ekmeğe ve eve hapsediliyor. Evine ekmek götürmeyecek durumda olan insanlar var. Normalde her yıl bayram havasında kutlardık, bu sene temsili kutluyoruz.” Pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılarla sık sık gündeme gelen sağlık çalışanları da alandaydı. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyesi Mazlum Yılmaz, emeklerine sahip çıkmak için alanda olduklarını söyledi. Yılmaz şöyle konuştu: “Sağlık emekçileri olarak zaten pandemide en ağır bedeli ödüyoruz. 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak isterdik ancak kısıtlama ile baskılar nedeniyle kutlayamıyoruz. Biraz buruk bir kutlama olacak ancak yine de emeğinize sahip çıkıyoruz, baskıya karşı alanlardayız.” Polisle yapılan müzakerelerin ardından, pandemi kurallarına uyulması şartıyla sadece basın açıklaması yapılmasına izin verildi. Grup adına açıklama yapan Genel İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Hayri Eroğlu, önlem alınamadan tam kapanma uygulamasını eleştirdi. Çalışanların açlığa mahkum edildiğini savunan Eroğlu, “Bugün ‘tam kapanma’ diye sundukları önlem paketinde de işçi sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini değil sermayenin çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Çarklar dönmeye, çalışanların çoğunluğunun işe gitmeye, insanlarımız ölmeye, sağlık emekçilerimiz tükenmeye devam ediyor. Tam kapanma dedikleri önlemlerde biz yokuz. Çalışanlar hastalanmaya, çalışmayanlar da açlığa mahkum ediliyor. Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına olursa olsun ‘çarklar dönecek’ inadıyla, insan yaşamı piyasaya kurban ediliyor. Yeterli aşı tedarik edilemiyor. Göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tükeniyoruz! ‘Böyle salgın mücadelesi olmaz’ diyor ve yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.