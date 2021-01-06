Pandemi Gölgesinde Haç Çıkarma Töreni Yapıldı

Hıristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, pandemi nedeniyle az sayıda kişi katıldı.

Ayinin ardından Bartholomeos ile cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı.

Bu yıl haç çıkarma törenine pandemi nedeniyle sadece 2 kişi katıldı. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla kıyıda bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Atılan haçı ise Vasili Kürkçü çıkardı.

