Pandemi Gölgesinde Kurban Bayramı

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar pandeminin gölgesinde en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı’nı kutluyor. Bulaşıcılığı fazla Delta varyantı ise ciddi kaygı oluşturmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı’nda Müslümanlar bir araya toplanıyor, namaz kılıyor, sosyal etkinliklere katılıyor, kurban kesiyor ve ihtiyaç içindekilere kurban eti dağıtıyor. Ancak bu yıl da bayram birçok ülkenin Corona virüsünün daha bulaşıcı bir türü olan Delta varyantıyla mücadele ettiği sırada geldi.

İlk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı, birçok ülkede kısıtlamaların geri gelmesine, sosyal mesafe kurallarına ve güvenlik protokollerine yeniden uyulma zorunluluğuna neden oldu.

Hac ziyaretine kısıtlama

Son günleri Hac sezonuna denk gelen Kurban Bayramı bu yıl ikinci kez pandeminin gölgesinde kutlanacak. Müslümanlar için kutsal olan Suudi Arabistan’ın Mekke kentine bir zamanlar dünyanın her yerinden 2 milyon 500 bin Müslüman’ı çeken Hac ziyareti de salgın nedeniyle daha kısıtlı sayıda kişi tarafından yapılabiliyor.

Bu yıl Hac ziyaretinde bulunacak ve Kabe’yi tavaf edeceklerin sayısı 60 bin aşılı Suudi vatandaşıyla sınırlı. Salı günü hacılar maskelerini takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve dağıtılan sterilize edilmiş çakıl taşlarıyla sembolik Şeytan Taşlama geleneğini hayata geçirdi.

Suudi Arabistan’da yaşayan Endonezyalı Arya Widyawan Yanto, ‘‘Bu çok, çok büyük bir an özellikle de benim için. Her şey yoğun önlemler altında yapıldı’’ dedi ve en kısa sürede pandeminin sona ermesini umduğunu söyledi, tüm Müslümanlar’ın Hacca gidebilmesi ve güvenli şekilde ibadet edebilmesi dileğini dile getirdi.

Endonezya’da ‘‘evde kalma’’ çağrısı

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden Endonezya’da yeni Corona virüsü dalgası nedeniyle Kurban Bayramı buruk geçiyor. Yetkililer halka Bayram namazını evde kılmaları çağrısında bulundu ve kalabalıklar oluşturmamalarını istedi.

Ülkedeki yeni salgın dalgasını Mayıs ayındaki Rama Bayramı’nın tetiklediği sanılıyor.

Malezya’da ise 1 Haziran’dan beri süren karantina önlemlerine rağmen vakalardaki artış önlemlerin daha da sıkılaştırılmasına neden oldu.

Sağlıklı kişilerin camilerde sıkı sosyal mesafe uygulamaları ile namaz kılmasına izin verildi. Kurban kesme ise camiler ve diğer belirli alanlarla sınırlandırıldı.

Avustralya’nın iki büyük kenti Sydney ve Melbourne’de de bayram etkinlikleri karantina önlemlerinin gölgesinde kaldı.

New South Wales meclis üyesi ve Sydney sakini Cihad Dib, Müslümanlar’ın üzgün olduklarını ancak neden evlerine kapanmaları gerektiğini anladıklarını söyledi.

Dib, ‘‘Bu hayatımda annemi ve babamı öpemediğim ilk Kurban Bayramı olacak’’ dedi.

İran’da ise vakaların yeniden hızla artması nedeniyle başkent Tahran ve civarında Salı gününden itibaren bir hafta boyunca karantina uygulanacak.

Bangladeş’te önlemlere ara verildi

Ancak her yerde yeni kısıtlamalar uygulanmıyor. Bangladeş’te yetkililer ülkenin sıkı karantina önlemlerine bayram nedeniyle sekiz gün ara verme kararı aldı. Sağlık uzmanları bunun tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Mısır'da Essam Şaban, Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte geçirmek için güneydeki Sevhac eyaletine gitti. Bayram başlamadan önce, Salı günü oradaki bir camide namaz kılmayı planladığını, önlem olarak da kendi seccadesini getirdiğini ve maske takacağını söyledi.

Şaban, ‘‘Bu Kurban Bayramı’nın huzur içinde ve enfeksiyon olmadan geçmesini istiyoruz. Talimatlara uymalıyız’’ diye konuştu.

Hindistan’da ekonomik darboğaz

Hindistan’da ise Tahir Kureyşi her zaman babasıyla birlikte namaz kılmaya, ardından ailesini ve arkadaşlarını ziyaret etmeye giderdi. Babası Haziran ayında ülkeyi etkisi altına alan yeni bir dalga sırasında virüse yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Kureyşi bu bayramın babası olmadan zor geçeceğini söyledi.

Hindistan’da Müslüman din adamları halkı sağlık kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya davet ediyor. Bazı eyaletler kalabalık toplantıları yasaklarken halktan bayramı evlerinde geçirmelerini istedi.

Öte yandan Hindistan’da pandemi nedeniyle milyonlarca kişi ekonomik darboğazda. Birçok kişi Kurban Bayramı için hayvan almaya güçlerinin yetmediğini söylüyor.

