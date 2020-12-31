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Pandemi gölgesinde yılbaşı

31.12.2020 12:16 | Son Güncelleme:
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Pandemi gölgesinde yılbaşı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yılbaşı kutlamaları, bu sene dünya çapında sekteye uğruyor.

Türkiye’de saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Almanya’da ise büyük havai fişek gösterileri iptal edildi.Yerkürenin tamamında etkili olan koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanındaki yılbaşı kutlamalarının, alışılmışın dışında çok daha sönük ve sakin geçmesine neden olacak.

Türkiye'de bu akşam TSİ 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak saat 05.00'a dek devam edecek. Ancak yetkililer bu süre içinde marketlerin her gün saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını ve 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyenlerin araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidebileceklerini bildirdi.

Öte yandan otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencelerine de bu yıl izin verilmiyor. Ülkede bulunan yabancı turistler de 31 Aralık saat 21.00 ile 1 Ocak saat 10.00 arasındaki zaman zarfında il ve ilçe merkezlerindeki toplanma ve kutlanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar ve meydanlara giremeyecek.

Almanya'da havai fişekler yasaklandı

Almanya'da ise, sokaklardaki yılbaşı kutlamalarının en önemli ögelerinden havai fişeklerin satışı bu sene, olası yaralanma vakaları ile hastanelerin yükünün daha da artmaması amacı ile yasaklandı. Büyük şehirlerdeki havai fişek gösterileri de iptal edildi. Polis ve itfaiye birimlerinin ülke çapında, havai fişek yasağını uygulamak için bir nevi "olağanüstü hale" hazır olduğu bildiriliyor. Her yılbaşında geleneksel olarak, başkent Berlin'de, Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen, ülkenin en büyük kitlesel yılbaşı eğlencesi de bu sene yapılmayacak. Almanya'da alışveriş merkezleri ile okul ve çocuk yuvaları 16 Aralık'tan bu yana kapalı. Restoranlar, barlar, müzeler, tiyatrolar ve eğlence merkezleri ise yaklaşık iki aydan bu yana kapalı bulunuyor.

Kısıtlamalar her yerde

Dünyanın diğer ülkelerinde de yılbaşı kutlamaları bu sene ya iptal ediliyor, ya da insanların kitleler halinde bir araya gelmeyeceği şekilde organize ediliyor.

Dünyada yeni yıla ilk giren metropollerden biri olan Avustralya'nın Sydney'de, kent limanında geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterisine bu sene, insanların bölgeye girmemesi şartı ile izin verildi.

Eğlenceleri ile ünlü bir başka metropol olan Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde de, kitlesel eğlencelerin önüne geçebilmek için yılbaşında sahillere giriş yasaklandı.

Amsterdam ve Londra'da da havai fişek gösterileri iptal edildi.

New York'ta ise her sene geri sayım sonunda tam yeni yıla girerken düşen kristal zaman topu gösterisi "Ball Drop", bu sene çok az sayıda insanın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te sokağa çıkma yasağı uygulanırken; Moskova'da, yerel saatle 23.00'dan itibaren Kremlin Meydanı'nda havai fişek gösterisi düzenlenecek.

Çin yeni yılı havai fişeklerle karşılayacak

Yeni yılın geleneksel olarak şubat ayında, büyük kutlamalarla karşılandığı Çin'de ise bugün çok sayıda kentte havai fişek gösterileri düzenlenmesi planlanıyor. Yetkililer bu şehirlerden birinin de, koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kenti olacağını duyurdu.

dpa,AFP/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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