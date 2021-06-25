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"Pandemi Hak ve Özgürlükleri Geriye Götürdü"

25.06.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından yayınlanan 2020 Yılı Türkiye İnsan Hakları Raporu’nda, geçen yıl yaşanan Corona Virüsü salgınının Türkiye’de hak ve özgürlüklerdeki geriye gidişte önemli rol oynadığı belirtildi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİHV’in 30 yıldır düzenli olarak yayınladığı insan hakları raporlarının 2020 yılı önsözünde, geçen yılın önceki yıllara kıyasla hak ve özgürlükler açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmadığı belirtildi.

2018 yılında kaldırılan olağanüstü halin fiilen sürdüğüne dikkat çekilen raporda, hükümetin tüm meseleleri güvenlik sorunu haline getirdiğine iddia edildi. Hak ve özgürlükler açısından yaşanan gerilemede Corona virüsü salgınının önemli rol oynadığına vurgu yapılan raporda; “Siyasal iktidarın ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getiren, toplumu kutuplaştıran, ülke içinde ve dışında şiddeti esas alan, bilhassa da Kürt sorununun ve uluslararası sorunların çözümünde çatışma ve savaşı tek yöntem haline getiren politikaları, yaşanan hak ihlallerinin temelinde yatan en önemli faktördür” denildi.

“2020 yılında 3 bin 291 kişi öldürüldü”

TİHV Raporunun “Yaşam Hakkı” başlığı altında geçen yıl yaşanan ölüm olaylarına yer verildi. Bu bölümde yer alan bilgilere göre

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