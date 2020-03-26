Pandemi hastanesi listesi hangi hastaneleri kapsıyor? Pandemi Hatanesi nedir?

Koronavirüs pandemisine karşı verilen savaşta hastaneler en ön cephe oluyor. Sağlık Bakanlığı da yayımladığı genelge ile çeşitli hastaneleri pandemi hastanesi olarak tanımladı. Peki pandemi hastanesi nedir ve pandemi hastanesi listesi neti tip hastanelerden oluşuyor.

PANDEMİ HASTANELERİ LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, "pandemi hastaneleri" olarak tanımladı. Ayrıca yine Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre özel ve vakıf hastanelerinde de koronavirüsü tanısı konulmuş vakalar kabul edilecek. Devlet hastanelerinin olduğu listeye özel ve vakif hastaneleri de dahil edilmiş oldu.

PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?

Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinden en az ikisinin bulunduğu ve üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi yani geniş bir alan etki gösteren salgın hastalıklarla mücadele hastanesi kabul edilir.

PANDEMİ NEDİR? PANDEMİ NE DEMEK?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. 2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

