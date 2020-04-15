HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pandemi Hastanesinin zemin beton dökme işlemi bitirildi

Pandemi Hastanesinin zemin beton dökme işlemi bitirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 09:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 45 günde bitirilecek şekilde planlanan Atatürk Havalimanı'ndaki Pandemi Hastanesi'nin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gece-gündüz çalışan kamyonlar ve işçilerle 1,5 ay gibi bir sürede bin yataklı pandemi hastanesi yapılması planlanıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki Pandemi Hastanesi'nde gelinen son noktada zemin betonunun dökümünün bitirildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı’nda 45 günde yapılacağını açıkladığı pandemi hastanesi zemin çalışmaları tamamlandı. Pandemi Hastanesi çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ederken, bina iskeletinin yapım çalışmaları başladı.

YÜZLERCE KAMYON VE İNSAN ÇALIŞIYOR

Kısa süre önce yapımına başlanan Atatürk Havalimanı’ndaki Pandemi Hastanesi yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi Hastanesi’nin açıklanan tarihe yetiştirilmesi için 24 saat çalışmalar devam ediyor. Çalışmalara yüzlerce araç ve işçi aralıksız devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi , elektrik ve diğer alt yapı çalışmaları da aynı anda yürütülüyor.

Zemin betonunun dökümü tamamlanan Pandemi Hastanesi’nin bina demirlerinin yerleştirilmes’ne başlanacak. Atatürk Havalimanı Pandemi Hastanesi 45 günde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Sosyal izolasyon sürecini fırsata çevirdi! Hobileri sayesinde...Sosyal izolasyon sürecini fırsata çevirdi! Hobileri sayesinde...
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pandemi hastanesi zemin koronavirüs Atatürk Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Survivor'da bomba değişiklik! Acun yeni dönemi açıkladı

Survivor'da bomba değişiklik! Acun yeni dönemi açıkladı

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'deki Kalkanadere ilçesinde koronavirüs karantinası başladı!

Rize'de bir ilçe karantinaya alındı!

Koronavirüs izolasyonunu fırsata çevirdi!

Sosyal izolasyon sürecini fırsata çevirdi! Hobileri sayesinde...

Plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın testi negatife döndü!

Plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın testi negatife döndü!

Çocukların oyunu faciaya dönüşüyordu! Son anda kurtuldular

Faciaya kıl payı! Son anda kurtuldular

Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı: Bu hastalıkta en önemli şey moral

Koronayı yendi, yaşadıklarını anlattı: En önemlisi...

Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yaptılar!

Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yapınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.