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Pandemi hemşiresinin minik oğluyla duygusal görüşmesi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirler kapsamında evine gidemeyen hemşire Ebru Çelik, 3 yaşındaki oğlu Ali Havza ile evin kapısından görüşebildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oğlu ile hasret gideren anne Çelik'in görüntüleri sosyal medyada da ses getirdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında Isparta Şehir Hastanesi’nin bir kısmı pandemi bölümü olarak ayrıldı. Hastanenin pandemi bölümündeki yoğun bakımda hemşire olarak görev yapan Ebru Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı bir yurda yerleştirildi.

Evine gidemediği için uzun süredir 3 yaşındaki oğlu Ali Havza’yı göremeyen Çelik, dün akşam oturduğu daireye gitti. Evin önünde minik oğluyla maskeli ve eldivenli şekilde sosyal mesafeye uygun olarak görüşen anne Ebru Çelik, oğluna sarılıp, öpemeden oradan ayrıldı ve kaldığı yurda döndü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük ilgi gördü. (İHA)

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