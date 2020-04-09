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Pandemi İzolasyon Takip Projesi'yle ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınının önüne geçmek için hayata geçirilen Pandemi İzolasyon Takip Projesi'yle ilgili açıklama yaptı.

Pandemi İzolasyon Takip Projesi'yle ilgili yeni açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Pandemi İzolasyon Takip Projesi hakkında açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında Kovid-19 salgının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' oluşturuldu. Proje ile evde izolasyon altında bulunması gerekenler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Uyarıya riayet etmeyenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli yaptırım uygulaması sağlanacak.

(DHA)

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İletişim Başkanlığı pandemi izolasyon takip projesi

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