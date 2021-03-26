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Pandemi kahramanları ölümden döndü

26.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te hasta almaya giden ambulans karlı yolda kayarak şarampole devrildi.

Pandemi kahramanları ölümden döndü

Gaziantep’te hasta almaya giden ambulans karlı yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan sağlık çalışanları kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, dün gece Şehitkamil İlçesine bağlı Yamaçoba Kırsal Mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrası vaka ihbarı için hareket eden Ö.D idaresindeki 27 ADF 045 plakalı ambulans D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ambulans şoförü Ö.D hafif şekilde yaralanırken araçta bulunan sağlık çalışanları A.K ve K.N. kazadan yara alamdan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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