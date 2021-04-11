Pandemi Karavan Fuarına Olan İlgiyi Arttırdı

Pandemi döneminde birçok insanın hayalini süsleyen karavan modellerinin sergilendiği Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, 2-13 Nisan tarihleri arasında, Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde meraklılarıyla buluşuyor. 100’e yakın firma ve 150’yi aşkın markanın ürünlerinin tanıtıldığı fuardaki firma yetkilileri, salgın zamanı artan talep ve ham madde maliyetlerinden dolayı fiyatların önceki yıllara göre yükseldiğini belirtiyor. Fuarda, 45 bin liradan 1 milyon liraya kadar fiyat aralığında karavan modelleri sergileniyor. “Çocuğumuzu apartmanın içinde büyütmek istemiyoruz” Yeni karavan almak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarı ailesiyle ziyaret eden Gizem Turna, karavan sahibi olmayı uzun zamandır hayal ettiklerini belirterek “Pandemiden dolayı çocuklu aileler olarak evlere kapandık. Çocukları evde zapt etmek çok güç oluyor. Kızımızı İstanbul’da apartmanın içerisinde büyütmek istemiyoruz. Doğaya karışsın istiyoruz. Bu fuarı çok bekliyorduk” diye konuştu.

Fuara gelen Melike Serin de,karavan hayatının otele göre daha güvenli olduğunu ifade etti. Serin, “Otele göre daha iyi olur diye düşünüyoruz. Sonuçta kendi eviniz gibi. Kendi yemeğinizi, temizliğinizi yapıyorsunuz. Otele gittiğin de ise oradaki yemeğin nasıl yapılığını düşünmek bile insanı rahatsız edebiliyor. Karavan hayatı farklı, daha güvenli geliyor” dedi. “Pandemide araç ve karavan fiyatları çok artmış” Karavan almak için fuara geldiğini kaydeden Gökselin Serin, pandeminin karavan fiyatlarını çok arttırdığına dikkat çekerek, “Hazır mı alırız yoksa boş karavan alıp kendimiz mi yaparız diye düşündük ama bu fiyatları gördükten sonra kendimiz yapacağız gibi duruyor. Pandemide araç ve karavan fiyatları çok artmış. Geçen yıl baktığınız boş bir karavan fiyatı 50 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkmış” dedi. “Türkiye’de kamp alanları çok yetersiz” Karavanlar çoğaldıkça yer eksikliğinin daha çok hissedildiğini belirten Serin, sözlerine şöyle devam etti: “Doğada istediğiniz yerde kalabiliyorsunuz ama ailenizle gittiğinizde güvenlik açısından bir kamp ihtiyacı daha yüksek oluyor. Çerçekten tam teçhizatlı kampların olması lazım. İki elektrik verip, iki su ermekle bu iş olmuyor.”