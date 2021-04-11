Pandemi Karavan Fuarına Olan İlgiyi Arttırdı

Pandemi döneminde birçok insanın hayalini süsleyen karavan modellerinin sergilendiği Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, 2-13 Nisan tarihleri arasında, Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde meraklılarıyla buluşuyor.
100’e yakın firma ve 150’yi aşkın markanın ürünlerinin tanıtıldığı fuardaki firma yetkilileri, salgın zamanı artan talep ve ham madde maliyetlerinden dolayı fiyatların önceki yıllara göre yükseldiğini belirtiyor. Fuarda, 45 bin liradan 1 milyon liraya kadar fiyat aralığında karavan modelleri sergileniyor.
“Çocuğumuzu apartmanın içinde büyütmek istemiyoruz”
Yeni karavan almak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarı ailesiyle ziyaret eden Gizem Turna, karavan sahibi olmayı uzun zamandır hayal ettiklerini belirterek “Pandemiden dolayı çocuklu aileler olarak evlere kapandık. Çocukları evde zapt etmek çok güç oluyor. Kızımızı İstanbul’da apartmanın içerisinde büyütmek istemiyoruz. Doğaya karışsın istiyoruz. Bu fuarı çok bekliyorduk” diye konuştu.
Fuara gelen Melike Serin de,karavan hayatının otele göre daha güvenli olduğunu ifade etti. Serin, “Otele göre daha iyi olur diye düşünüyoruz. Sonuçta kendi eviniz gibi. Kendi yemeğinizi, temizliğinizi yapıyorsunuz. Otele gittiğin de ise oradaki yemeğin nasıl yapılığını düşünmek bile insanı rahatsız edebiliyor. Karavan hayatı farklı, daha güvenli geliyor” dedi.
“Pandemide araç ve karavan fiyatları çok artmış”
Karavan almak için fuara geldiğini kaydeden Gökselin Serin, pandeminin karavan fiyatlarını çok arttırdığına dikkat çekerek, “Hazır mı alırız yoksa boş karavan alıp kendimiz mi yaparız diye düşündük ama bu fiyatları gördükten sonra kendimiz yapacağız gibi duruyor. Pandemide araç ve karavan fiyatları çok artmış. Geçen yıl baktığınız boş bir karavan fiyatı 50 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkmış” dedi.
“Türkiye’de kamp alanları çok yetersiz”
Karavanlar çoğaldıkça yer eksikliğinin daha çok hissedildiğini belirten Serin, sözlerine şöyle devam etti:
“Doğada istediğiniz yerde kalabiliyorsunuz ama ailenizle gittiğinizde güvenlik açısından bir kamp ihtiyacı daha yüksek oluyor. Çerçekten tam teçhizatlı kampların olması lazım. İki elektrik verip, iki su ermekle bu iş olmuyor.”
Türkiye’deki kamp yerlerinin çok yetersiz ve pahalı olduğunu kaydeden bir başka ziyaretçi Cenk Kireş de, “Amerika’da ve Avrupa’da çok güzel kamp yerleri var. Bundan sonra daha da gelişecek. Bizim karavan kamplarımız ise çok yetersiz. Devletin bunu teşvik etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Kireş ayrıca, büyük karavan şirketlerinin fuara katılımının yeterli olmadığını belirterek, “Büyük firmalar hiç katılmamış. Bazı şirketlerin işleri şu an iyi olabilir ama fuarlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Bu işin ancak o zaman geleceği olabilir” dedi.
“Pandemi kaynaklı tedarik sorunu fiyatları arttırdı”
Karavan üretim firmasında satış sorumlusu olan Şeyda Doğrusöz, fuara olan ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Doğrusöz, karavan fiyatlarındaki artışın nedenlerini ise şöyle sıraladı:
“Döviz kuru fiyatları etkiledi tabi ki ama farklı nedenlerde var. Pandemiden dolayı tedarik problemi yaşıyoruz. Bu durumda biz ne kadar fiyatları tutmaya çalışsak da etkiliyor. Elimizden geldiğince tüketiciye yansıtmamaya çalışıyoruz ama bir yere kadar dayanabiliyoruz.”
Yerli karavan üreten bir şirketin sahibi olan Halim Nacar, “Aracın boyuna ve donanımına göre karavan fiyatları iki aşamada değişiyor. Bazı karavanlar araç hariç 350 bin TL’den 850 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ağırlıklı olarak yerli malzeme kullandığımız için de fiyatlarımızı çok arttırmıyoruz. Karavan kültürü bize Avrupa’dan geldi. Avrupa bizden 30-40 yıl daha önde. Karavan üretmesi bir sevda, bir hobi gibi. Bu işi sevmek lazım. Eğer sevmezseniz üretimi çok kolay değil” şeklinde konuştu.