Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza

Erzincan’da 1 Eylül akşamı yapılan kına gecesinde bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

Koronavirüs vakalarının arttığı Erzincan’daki kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde, gerekli tebliğlerin yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek 900 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

