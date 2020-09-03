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Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 08:12 | Son Güncelleme

Erzincan’da bir kına gecesinde koronavirüs kriterlerine uymadığı tespit edilen düğün sahibine idari para cezası uygulandı.

Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza

Erzincan’da 1 Eylül akşamı yapılan kına gecesinde bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

Koronavirüs vakalarının arttığı Erzincan’daki kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde, gerekli tebliğlerin yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek 900 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

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