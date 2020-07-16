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“Pandemi Latin Amerika Ekonomisini 10 Yıl Geriye Götürdü”

16.07.2020 21:22 | Son Güncelleme

Salgının merkez üssü haline gelen Latin Amerika’da can kayıpları 150 bini aştı. 600 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgedeki diğer önemli sorun da ekonomi

“Pandemi Latin Amerika Ekonomisini 10 Yıl Geriye Götürdü”

Salgının merkez üssü haline gelen Latin Amerika’da can kayıpları 150 bini, vaka sayısı ise 3,5 milyon kişiyi aştı. 600 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgedeki diğer önemli sorun da ekonomi.

BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) Genel Sekreteri Alicia Barcena, pandeminin bölge ekonomisinde yaratacağı küçülme tahminlerini -%5,3’ten -%9,1’e yükselttiklerini ve ekonomik tahribattan en fazla etkilenecek ülkelerin sırasıyla Venezuela (-%26) , Peru (-%13), Arjantin (-%10,5) ve Brezilya (-%9,2) olacağını söyledi.

Barcena bölge ihracatının %23 azalacağını, milyonlarca küçük ve orta ölçekli işletmenin (KOBİ) kepenk kapatacağını, işsizlik ve yoksullaşma oranlarının endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayarak, uluslararası kurumları Latin Amerika’ya yardım etmeye çağırıyor.

“Her sekiz kişiden biri işsiz kalıyor”

ECLAC’ın araştırmalarına göre 330 milyon çalışabilir nüfusa sahip Latin Amerika’da işsizlik oranı bu yıl %5,4 artarak %13,5’e çıkacak.

Barcena “2008 krizinde işsizlik oranının %0,6’lık bir artışla %7,3’e çıktığı hatırlanırsa şu an içinden geçtiğimiz krizin boyutları daha iyi anlaşılabilir” diyor.

Komisyon, 2020’de 18 milyon kişinin daha işsiz kalacağını ve bu durumda kapanan KOBİ’lerin önemli bir rolü olacağını belirtiyor. Raporda 2020 yılında 8,5 milyon kişiye istihdam sağlayan 2,7 milyon KOBİ’nin kepenk kapatacağı ifade ediliyor.

Latin Amerika’daki işsiz sayısının 44 milyonu bulması, her sekiz kişiden birinin işsiz olacağı anlamına geliyor.

Latin Amerika’da yoksulluk artıyor

ECLAC raporlarında Latin Amerika’da aylık gelirleri 143 dolardan az olanlar yoksul, 96 doların altındakiler de aşırı yoksul kabul ediliyor. Barcena bu yıl sonunda bölgedeki yoksul sayısının 55 milyon artarak 231 milyona (%37,3), aşırı yoksul sayısının ise 91 milyona (%15,5) ulaşabileceğini kaydetti.

Komisyon, en az 6 ay boyunca bölgedeki yoksullara 143 dolar, aşırı yoksullara ise 210 dolar yardım yapılmasını öneriyor.

Komisyon bölge ekonomisinin iki devi olan 210 milyon nüfuslu Brezilya ve 130 milyon nüfuslu Meksika’da küçülmenin %9’un üzerinde olmasının ve sosyal adalet sorunlarının bu ülkelerde daha da derinleşeceğinin altını çiziyor.

BM tarafından sosyal adaletsizliğin en fazla yaşandığı yer olarak tarif edilen Latin Amerika’da, uzmanlar pandeminin sosyo ekonomik sonuçlarının diğer bölgelere göre daha yıkıcı olacağını söylüyor.

ECLAC, geçtiğimiz günlerde BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte pandeminin Latin Amerika’da yarattığı krizin beslenme krizine dönüşmemesi için okullarda ücretsiz yemek verilmesinden, tarım üreticilerine kredi ve teşviklere kadar bir dizi öneri içeren bir çalışma yayımlamıştı.

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