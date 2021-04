“Pandemi Latin Amerika’da Bu Yıl Daha Zor Geçebilir”

Küresel nüfusun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen dünyada virüsten dolayı her 4 can kaybından biri Latin Amerika’da gerçekleşiyor. Bölgedeki vaka sayısı 25 milyonu geçti ve can kayıpları ise 800 bine yaklaştı.

Bölgede vaka sayılarında ve can kayıplarında artış, dolu hastaneler, yavaş aşılama süreçleri, karantina koşullarının sertleşmesi gibi sorunlar yaşanıyor.

Bazı bölge ülkelerinde karantina tedbirleri arttırılıyor. Sağlık bakanlıkları verilerine göre son 24 saatte virüsten dolayı Brezilya’da 2 bin 922, Meksika’da 190, Kolombiya’da 163 ve Arjantin’de 82 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya’da bir haftada 22 bine yakın kişi can verdi

Bölgede virüsten en fazla etkilenen ülke, 320 bin can kaybıyla ABD’den sonra en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya. Geçtiğimiz aylarda ülkede P1 denilen ve virüsün daha bulaşıcı bir versiyonu olan Brezilya varyantının tespit edilmesinin ardından vaka ve ölüm sayıları artmaya başladı. Brezilya’da son bir haftada pandemiye yenik düşen kişi sayısı yaklaşık 22 bin.