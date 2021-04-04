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“Pandemi Latin Amerika’da Bu Yıl Daha Zor Geçebilir”

04.04.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel nüfusun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen dünyada virüsten dolayı her 4 can kaybından biri Latin Amerika’da gerçekleşiyor. Bölgedeki vaka sayısı 25 milyonu geçti ve can kayıpları ise 800 bine yaklaştı

Küresel nüfusun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen dünyada virüsten dolayı her 4 can kaybından biri Latin Amerika’da gerçekleşiyor. Bölgedeki vaka sayısı 25 milyonu geçti ve can kayıpları ise 800 bine yaklaştı.

Bölgede vaka sayılarında ve can kayıplarında artış, dolu hastaneler, yavaş aşılama süreçleri, karantina koşullarının sertleşmesi gibi sorunlar yaşanıyor.

Bazı bölge ülkelerinde karantina tedbirleri arttırılıyor. Sağlık bakanlıkları verilerine göre son 24 saatte virüsten dolayı Brezilya’da 2 bin 922, Meksika’da 190, Kolombiya’da 163 ve Arjantin’de 82 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya’da bir haftada 22 bine yakın kişi can verdi

Bölgede virüsten en fazla etkilenen ülke, 320 bin can kaybıyla ABD’den sonra en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya. Geçtiğimiz aylarda ülkede P1 denilen ve virüsün daha bulaşıcı bir versiyonu olan Brezilya varyantının tespit edilmesinin ardından vaka ve ölüm sayıları artmaya başladı. Brezilya’da son bir haftada pandemiye yenik düşen kişi sayısı yaklaşık 22 bin.

Brezilya’da toplamda vaka sayısı 13 milyonu aştı. Normal Corona virüsünü atlatan bir kişinin Brezilya versiyonuna tekrar yakalanabiliyor olması, P1 varyantından duyulan endişelerin artmasına neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) komşu ülkelere de sıçrayarak başta Venezuela, Peru ve Bolivya olmak üzere birçok ülkede sağlık sistemlerinin ihtiyacı karşılayamadığı ve Brezilya’nın küresel bir tehdide dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Brezilya varyantı bugüne kadar 45 ülkede tespit edildi.

Venezuela’da vaka sayıları ikiye katlandı

Brezilya varyantının doğum yeri olan Amazonas eyaleti, Venezuela’nın sınır komşusu ve iki ülke arasındaki geçişlerin çoğu kontrol altında değil.

Latin Amerika’da kişi başı sağlık harcamasının en düşük olduğu ülke olan Venezuela’da son haftalarda vaka sayıları ikiye katlandı, başkent Caracas dahil birçok eyalette hastanelerin tamamen dolduğu bildiriliyor.

Geçen ay ülkede Brezilya varyantının tespit edilmesi ve artan vakalardan dolayı sert karantina önlemlerine geri dönen Venezuela’da bu hafta Paskalya Bayramı olsa da karantina kısıtlamaları çoğu kişinin bayramlarını evlerinde geçirmesine neden oluyor.

Şili’de aşılama artarken vakalar da arttı

Nüfusu 20 milyonun altındaki Şili’de halkın yüzde 40’ına en az bir doz aşı yapıldı. Şili bu aşı oranıyla Amerika kıtasında birinci, dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Ulaşılan yüksek aşılama oranına rağmen Şili’deki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 95’inin dolu olduğu, vakalarda artış yaşandığı bildiriliyor.

WHO yetkilileri fiziksel mesafe, ellerin temiz tutulması, havalandırma gibi tedbirlerin aşı olduktan sonra da devam etmesi gerektiğini; Şili örneğinin toplumun tümü aşılanmadan vakaların artmaya devam edebileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Latin Amerika’nın birçok ülkesinde vakalar yeniden artmaya başladı. WHO yetkilileri “Pandemi Latin Amerika’da bu yıl geçen yıla göre daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulunuyor.

Bölgede yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar Latin Amerika ülkelerinin pandemiyle mücadelesini olumsuz etkiliyor. Latin Amerika, WHO tarafından Corona virüse karşı verilen küresel mücadelenin en zayıf halkalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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