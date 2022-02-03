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Pandemi ne zaman bitecek? DSÖ'den flaş açıklama! Koronavirüs ne zaman bitecek?

03.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılının sonundan bu yana devam eden koronavirüs pandemisinin ne zaman sonlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca insanın hastalanmasına ve ölümüne neden olan söz konusu virüs ile birlikte hayatımızda bir çok şey değişim gösterdi. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü'den, Covid-19'un bitiş tarihi hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki Pandemi ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? İşte DSÖ'den yapılan önemli açıklama!

Pandemi ne zaman bitecek? DSÖ'den flaş açıklama! Koronavirüs ne zaman bitecek?

2019 yılından bu yana dünyanın mücadele ettiği salgında son durum yakından takip ediliyor. Omicron varyantı sonrası vakalarda önemli derecede artış yaşanırken, yeni varyantın Delta'dan farklı olması dikkat çekmişti. Dünyanın Koronavirüs ile mücadeleri son sürat devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), tüm dünyayı umutlandıran bir açıklama geldi. Peki pandemi ne zaman bitecek?

PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); dünya genelinde yüksek aşılama oranları, daha hafif Omicron varyantı ve kışın sonunun gelmesi nedeniyle Avrupa'nın yakın bir zamanda "uzun bir huzur dönemine" girebileceğini açıkladı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge gazetecilere vermiş olduğu bir demeçte bu durumu 'Covid ateşkesi' ifadesiyle tanımladı ve konuyla ilgili şu cümleleri kullandı;

"Bu bize salgında şimdiye kadar yaşamadığımız uzun bir sükunet dönemi olasılığının ortaya çıkması anlamına geliyor olabilir ve bize kalıcı barışı getirebilecek bir ateşkes olabilir."

PROF. DR. MEHMET CEYHAN: "BİTMEYEN PANDEMİ YOK"

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Pandeminin bitiş tarihi hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Pandemi elbette bitecek. Bitmeyen pandemi yok. Şu sonuçlardan biri olacak; virüs atası SARS etkeni koronavirüs gibi ortadan kaybolacak, evine yani yarasaya dönüp orada bekleyecek ve yıllık aşılama gerekmeyecek veya grip gibi ağır ancak sadece soğuk aylarda görülen endemik bir hastalığa dönecek ve yıllık aşılama gerekecek veya soğuk algınlığı gibi hafif bir mevsimsel hastalığa dönecek ve yıllık aşılama gerekmeyecek" cümlelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi WHO Dünya Sağlık Örgütü Mehmet Ceyhan

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