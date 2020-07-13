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Pandemi nedeniyle 10 milyon çocuğun eğitimi tehlikede

13.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Save the Children yardım örgütü, koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimde daha önce görülmemiş bir acil durumla karşı karşıya olunduğunu, 10 milyon çocuğun eğitim hayatlarına geri dönememe riski bulunduğunu açıkladı.

Pandemi nedeniyle 10 milyon çocuğun eğitimi tehlikede

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 10 milyona yakın çocuğun eğitiminde "daha önce benzeri görülmemiş bir acil durumla" karşı karşıya olunduğu belirtildi. Save the Children yardım örgütü, okulları pandemi nedeniyle kapatılan bu çocukların bir daha asla okullarına geri dönememe riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun açıkladığı verilere dikkat çeken örgüt, geçen Nisan ayında okul ve üniversiteleri kapatılan 1 milyar 600 milyon gencin, yani dünyadaki öğrenci nüfusunun yüzde 90’ının okula gidemediğinin bir kez daha altını çizdi.

İngiliz yardım örgütünün güncel raporunda "İnsanlık tarihinde ilk defa bir çocuk neslinin tamamının eğitimi küresel çapta kesintiye uğradı" denildi. Krizin yol açacağı ekonomik kötüleşmenin 90 ila 117 milyon çocuğu daha yoksulluğa itebileceği de belirtildi.

Daha fazla gencin ailelerini desteklemek için çalışmak zorunda kalması ve kızların erken yaşta evliliğe mecbur bırakılmasıyla 7 ila 9 milyon 700 bin çocuğun da eğitimini tamamen bırakabileceği de kaydedildi.

Save the Children, hükümetleri ve bağış sahiplerini yeniden güvenli ortam sağlandığında çocukların okullarına dönebilmelerine ve o zamana dek uzaktan eğitimin desteklenmesine yönelik daha fazla fon ayırmaya çağırdı.

Örgütün Genel Direktörü Inler Ashing, "Bunun yerine emsalsiz bütçe kesintileriyle karşı karşıyayız. Bu da varlıklı ve yoksullar, kızlar ve erkekler arasındaki mevcut eşitsizliğin daha da derinleşmesine yol açacaktır" diye uyardı.

Örgütün raporuna göre, eğitimde geri kalma tehlikesi en fazla Afrika ülkeleri için mevcut. Raporda Nijer, Mali, Çad, Liberya, Afganistan, Gine, Yemen, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Senegal ve Fildişi Sahili bu riskin en fazla olduğu ülkeler olarak sıralandı.

AFP / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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