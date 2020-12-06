HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı

Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı

06.12.2020 00:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekibi hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekibi hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı esnasında polise haber verilmesini engellemek isteyen saldırgan araçta
bulunan telsizi koparttı.
Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesinde görevli 112 Acil Sağlık ekibi ilçe merkezindeki bir mahallede ikamet eden ve birkaç gündür mide bulantısı yaşayan 8 yaşındaki hasta çocuğa müdahale etmek için harekete geçti. İlk müdahalesi yapılan çocuğu hastaneye götürülmesi gerektiğini belirterek ambulansa alan sağlık ekibi korona virüs tedbirleri kapsamında anne dışında başka birini almayacağını belirtti. Bu durum üzerine sinirlenen aile sağlık ekiplerine küfrederek saldırdı. Ambulansın kapısını açarak içine giren saldırganlar, içeride bulunan telsizi beyaz kod vermelerini engellemek için koparttı. Sağlık ekibi aracın içine binerek kapıları kilitledikten sonra durumu telefonla polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken küçük çocuk ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Artık bu olaylara tahammül edemiyor, kaldıramıyoruz
Cep telefonu ile ambulansa verilen zararı çekerek, yaşadıkları şiddet olayını anlatan sağlık görevlisi, "Pandemi bulaş riskinden dolayı 2’nci hasta yakınını alamadığımızı söylememize rağmen yine de ambulansa binmek istedi ve bunun üzerine küfürler ederek, biz ve aracımıza zarar verdi. Anons geçmek istedik, beyaz kod vermek istedik ama telsizimizi koparttı ve sürücü arkadaşımıza saldırdı. Ambulansın kapıları kilitleyerek içeriye saklanmaya çalıştık ancak ambulansın dışına yumruklar attı. Süreç hepimiz için zor, vatandaş ve bizim içinde zor ama artık bu olaylara tahammül edemiyor, kaldıramıyoruz yani" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi! Bir kişi gözaltına alındıAvcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi! Bir kişi gözaltına alındı
KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta alımları!KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta alımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Montajı gerçek sanıp yorumladılar! Alay konusu oldular

Montajı gerçek sanıp yorumladılar! Alay konusu oldular

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Kocaeli'de köpeği ağaca astığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Köpeği ağaca astığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza

Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi! Bir kişi gözaltına alındı

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi! Bir kişi gözaltına alındı

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Aydın’da, sirenler 112 sağlık çalışanları için çaldı

Aydın’da, sirenler 112 sağlık çalışanları için çaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.