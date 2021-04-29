HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pandemi nedeniyle kadınlar 800 milyar dolar gelir kaybetti

Pandemi nedeniyle kadınlar 800 milyar dolar gelir kaybetti

29.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin sonuçları kadınlar için felaket oldu. Dünya çapında milyonlarca kadın iş kayıplarından orantısız bir şekilde etkilendi ve çok daha fazlası çocuk bakımı ve eğitimdeki büyük aksaklıkların yükünü taşımak zorunda kaldı. Oxfam International'ın yeni bir raporuna göre, küresel olarak kadınlar geçen yıl en az 800 milyar dolar gelir kaybetti.

Pandemi nedeniyle kadınlar 800 milyar dolar gelir kaybetti

Oxfam International'ın genel direktörü Gabriela Bucher, "Covid-19 salgınının ekonomik sonuçları, düşük ücretler, az sosyal haklar ve en az güvenli işler sunan sektörlerde orantısız bir şekilde temsil edilen kadınlar üzerinde daha sert bir etkiye sahip. Covid-19, işgücündeki kadınlar için son zamanlarda elde edilen kazanımlara çarpıcı bir darbe indirdi. Ancak, bu yanlışı düzeltmek yerine, hükümetler kadınların işlerine vazgeçilebilir muamelesi yaptı. Ardından, bu durum kayıtlı çalışan kadınlar için en az 800 milyar dolarlık bir maaş kaybına mal oldu" ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI EKONOMİDE ÇALIŞAN KADINLAR DAHİL EDİLEMEDİ

Bununla birlikte Oxfam International, yaptığı tahminin eksik olduğunu çünkü toplam gelir kaybını hesaplarken, evlere temizliğe ve yemek yapmaya gidenler, pazar satıcıları ve hazır giyim işçileri olarak tanımlanan "kayıt dışı ekonomide çalışan milyonlarca kadının kaybettiği gelirin eklenmediğini belirtti.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA İŞ KAYBETTİ

Rapora göre, küresel ölçekte kadınlar geçen yıl 64 milyondan fazla iş kaybetti. Rapora göre bu, erkekler için yüzde 3,9'luk bir kayıpla karşılaştırıldığında kadınların sahip olduğu tüm işlerin yüzde 5'ine denk geliyor. Ancak, bu kayıpların ekonomik geri dönüşü daha da yıkıcı oldu.

Oxfam Amerika'da Kadının Ekonomik Güçlenmesi bölümünün direktör yardımcısı Mara Bolis, "2020'den önce bir eşitsizlik kriziyle karşı karşıyaydık ve bu şimdi patladı. Bu, toplumsal cinsiyete duyarlı politika oluşturma konusundaki ilgisizliğin ve kadınları bu krizle başa çıkmaya ve bize yol açan sistemik başarısızlıkları sindirmeye kendi başlarına bırakmanın bir sonucudur"dedi.

Diğer taraftan, çalışmada pandeminin kadınlar üzerindeki şiddetli etkisinin uzun vadeli sonuçları olacağı konusunda uyarı yapıldı.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ SALGINLA ŞİDDETLENDİ

Salgından önce bile, kadınlar aldıkları maaş ve yaptıkları işler konusunda büyük eşitsizliklerden muzdaripti. Birleşmiş Milletler’in (BM) belirttiğine göre dünya çapında kadınlar, erkeklerin kazandığı her dolar için yalnızca 77 sent kazanıyor. Corona virüs krizinin saldırısı cinsiyet eşitsizliklerini şiddetlendirdi ve cinsiyetler arası ücret farkını daha da kötüleştirdi.

Bolis, "Görünmeyeni görünür kılmak için bir kriz gerektiyordu. Şimdi ekonomik iyileşme sürecine girlirken cinsiyet eşitsizliğinin ön planda ele alınması gerekiyor. Adil ve sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme, güçlü sosyal güvenlik ağları aracılığıyla kadınların istihdamını ve destekleyerek gerçekleşir. Kadınlar iyileşmeden Covid-19'dan kurtulmak imkansızdır” değerlendirmesini yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
Japonya'da nükleer reaktörlerle ilgili bir ilkJaponya'da nükleer reaktörlerle ilgili bir ilk
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

En Çok Okunan Haberler

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.