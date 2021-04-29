Pandemi nedeniyle kadınlar 800 milyar dolar gelir kaybetti

Oxfam International'ın genel direktörü Gabriela Bucher, "Covid-19 salgınının ekonomik sonuçları, düşük ücretler, az sosyal haklar ve en az güvenli işler sunan sektörlerde orantısız bir şekilde temsil edilen kadınlar üzerinde daha sert bir etkiye sahip. Covid-19, işgücündeki kadınlar için son zamanlarda elde edilen kazanımlara çarpıcı bir darbe indirdi. Ancak, bu yanlışı düzeltmek yerine, hükümetler kadınların işlerine vazgeçilebilir muamelesi yaptı. Ardından, bu durum kayıtlı çalışan kadınlar için en az 800 milyar dolarlık bir maaş kaybına mal oldu" ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI EKONOMİDE ÇALIŞAN KADINLAR DAHİL EDİLEMEDİ

Bununla birlikte Oxfam International, yaptığı tahminin eksik olduğunu çünkü toplam gelir kaybını hesaplarken, evlere temizliğe ve yemek yapmaya gidenler, pazar satıcıları ve hazır giyim işçileri olarak tanımlanan "kayıt dışı ekonomide çalışan milyonlarca kadının kaybettiği gelirin eklenmediğini belirtti.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA İŞ KAYBETTİ

Rapora göre, küresel ölçekte kadınlar geçen yıl 64 milyondan fazla iş kaybetti. Rapora göre bu, erkekler için yüzde 3,9'luk bir kayıpla karşılaştırıldığında kadınların sahip olduğu tüm işlerin yüzde 5'ine denk geliyor. Ancak, bu kayıpların ekonomik geri dönüşü daha da yıkıcı oldu.