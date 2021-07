Pandemi Okullarda Şiddet ve Genç Yaşta Hamileliği Arttırdı

Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF) yaptığı son açıklamada Corona virüsü salgınının küresel ölçüde eğitime verdiği zararın boyutlarını değerlendirdi. UNICEF, okullardaki güvenlik, arkadaşlık ve yemek yeme kültürünün yerini, kaygı, şiddet ve genç hamilelikler gibi sorunların aldığını ve milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini belirtti. UNICEF sözcüsü James Elder düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 salgını nedeniyle akademik tatilde olmayan ülkelerdeki 600 milyondan fazla çocuğun okulların kapanmasından hala etkilendiklerini söyledi.

10-24 yaş arasındaki hamilelik yüzde 20 oranında arttı

UNICEF açıklamasında, okula gitmenin sadece basit öğrenim işlevini

going to school not only offers the basic learning needed to help break the cycle of poverty, it also provides protection from harmful practices such as early marriage, pregnancies, or abuse at home or on the streets, and can ensure a daily, nutritious meal.

UNICEF açıklamasında, Corona salgını yüzünden eğitime erişememenin, erken yaşta evlilik ve hamilelik, evde ya da sokakta şiddete maruz kalma, eksik beslenme gibi sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Uganda gibi ülkelerde son 15 ayda genç yaşta hamile kalan öğrenci sayısının arttığı, doğum öncesi bakım arayan 10-24 yaşındaki genç kızların hamilelik oranının yüzde 20 artış gösterdiği belirtildi. Corona virüsü salgınının çocuklar arasında ve çocuklara yönelik şiddeti de tırmandırdığı kaydedildi.

UNICEF, Asya ve Pasifik'teki ülkelerin neredeyse yarısında okulların yaklaşık 200 gündür kapalı olduğu, Latin Amerika ve Karayipler'de tam veya kısmi kapanmalardan etkilenen 18 ülke ve bölgedeyse şimdiye kadarki en uzun kapanmaların tespit edildiği belirtildi. UNICEF’in bugün itibarıyla elindeki verilere göre Doğu ve Güney Afrika'da 5 ila 18 yaşlarındaki tüm çocukların yüzde 40'ının şu anda okula gitmediğinin tahmin edildiği belirtildi.

Uzaktan eğitime her üç öğrenciden biri ulaşamıyor

UNICEF sözcüsü Elder, uzaktan eğitim seçeneğine dünyadaki öğrencilerin en az üçte birinin erişememesi gerçeğinin de endişe verici olduğunu söyledi. Sözcü halen Doğu Asya ve Pasifik'te, 80 milyon çocuğun herhangi bir uzaktan eğitime erişimi olmadığını kaydetti.

Doğu ve Güney Afrika'daki ülkelerde öğrencilerin yaklaşık 300 günden fazla okula gidemediği, bu bölgelerde yaşayan öğrencilerin evde internet bağlantısı oranının yaklaşık binde 3 oranında olduğu, bu oranın dünyadaki en düşük internete erişim oranını oluşturduğu kaydedildi.

Beş ayrı çözüm önerisi

UNICEF yetkilileri durumun sürdürülebilir bir düzeyde olmadığını belirterek, durumu değiştirmek için beş farklı çözüm önerisinde bulundu. UNICEF, çözüm için şu önerileri sıraladı: "Okullar mümkün olan en kısa sürede yeniden açılmalı, hükümetler eğitim bütçesini korumalı, öğrenci kayıtları için alınan paralar kaldırılmalı, öğrenci kayıtları için istenen belgeler azaltılmalı, ihtiyaç duyan kişilere yapılan nakit transferleri arttırılmalı."