Pandemi Sağlık Çalışanlarının Psikolojisini Nasıl Etkiledi?

Corona virüsü salgınında ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının psikolojisi de olumsuz etkilendi. Uzmanlar, hem yetkililere hem de topluma bu süreçte sağlık çalışanlarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu. VOA Türkçe, sağlık çalışanlarının psikolojik durumunu, salgınla mücadeleyi yakından takip eden kurumlara sordu. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya, pandemiden en fazla etkilenen meslek grubunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Yerlikaya, ”Öngörülebilir gelecekte bir tedavisi olacak gibi görünmüyor. Aşı çalışmaları devam etse de henüz kesin bir şey yok. Bu belirsizliğin, hastanelerdeki hasta artışı, gelecek kaygısı, ücretlerdeki adaletsizlik, çalışma koşullarındaki zorluklarla birleştiğinde, psikolojik açıdan sağlık çalışanları üzerinde ciddi bir etkisi oluyor. Sağlık çalışanlarının psikolojisi bozuluyor" diyor. Bu durumun çalışmalardaki performanslara da yansıdığına dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya, "Sürecin en başındaki şevkle, canla başla çalışma halinin kimi sağlık çalışanlarında azaldığını, umutsuzluğa doğru gidildiğini gözlemliyoruz. Umarız çok daha kötü bir yere doğru gitmez" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal duyarlılık şart" Yerlikaya, çözümün çalışma şartlarının düzeltilmesi ve toplumun duyarlı olmasında olduğunu söyledi. “Sağlık çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermek kolay. Türkiye'nin kaynakları buna müsait. Sağlık çalışanlarının emekleri ve çalışma koşullarındaki zorlukların yanında aldıkları ücretler gerçekten çok yetersiz. En azından Corona servislerinde çalışanlarına yönelik destek ve teşvikler sağlanabilir. Daha fazla sayıda sağlık çalışanı Corona virüsü servislerinde görevlendirilebilir. Gönüllük esasına göre çalışma düzeni oluşturulabilir" ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya, "Bugün 50'ye yakın sağlık çalışanını pandemi sürecinde kaybettik. Bunların 25'e yakını hekim. Toplumun buna değer biçmesi gerekiyor. Maddi anlamda toplumdan bir beklentimiz yok. Ama bunun öneminin anlaşılması, sağlık çalışanlarıyla karşılaşıldığında minnet duyulması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azalması, sağlık sistemi sorunlarının sağlık çalışanına yüklenmemesi bizim için çok kıymetli olacaktır” diye konuştu

“Sağlık çalışanları tükenmiş hissediyor" 2016 yılında bir grup psikolog tarafından kurulan Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi üyesi Dr. Şiyar Güldiken ise sağlık çalışanlarının tükenmiş hissettikleri görüşünde. Güldiken, “Daha önce de bir ay içinde 8 nöbet tutuyorlardı. Şimdi de 8 nöbete gidiyorlar. Ama şimdi virüsün olduğunu bilerek gidiyorlar. Bu, bile bile ölüme gitmek gibi bir durum. Kendisine virüs bulaşırsa bunu yakınlarına bulaştırma kaygısı var. Bu nedenle daha tedirginler. İşe gitme konusunda isteksizlik var. Öfkeyi kontrol edememe davranışları var. Stresle baş etme, uykuyu sürdürme ve uykuya dalmada güçlük çekiyorlar. Gelecekte nasıl bir yaşam olacağına ilişkin endişeler yaşıyorlar" şeklinde konuştu. "Bir gülümseme yeterli" Sağlık çalışanları üzerindeki yükün artması sebebiyle çalışan sayısının da artırılması gerektiğine dikkat çeken Güldiken, "Pandemi sürecinde çalışana çok ihtiyaç varken, şimdi 2/3 oranında çalışıyoruz. Bir sağlık çalışanının Corona servisinde çalıştıktan sonra en az 15 gün hem dinlenmesi hem de karantina uygulaması gerekiyor" dedi.