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Pandemi savaşçılarına baklava dopingi

29.12.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Gastronomi kenti Gaziantep’te harekete geçen bir baklava firması, sokağa çıkma kısıtlamalarında görevi başında bulunup uygulama yapan polis ekipleri ile 7/24 görevini sürdüren sağlık çalışanlarına baklava ikram etti.Gastronomi kenti Gaziantep’te harekete geçen Hamido Baklava, özellikle korona virüs salgını nedeniyle iş yoğunluğu artan emniyet güçleri ile sağlık çalışanlarını unutmadı.

Gastronomi kenti Gaziantep’te harekete geçen bir baklava firması, sokağa çıkma kısıtlamalarında görevi başında bulunup uygulama yapan polis ekipleri ile 7/24 görevini sürdüren sağlık çalışanlarına baklava ikram etti.
Gastronomi kenti Gaziantep’te harekete geçen Hamido Baklava, özellikle korona virüs salgını nedeniyle iş yoğunluğu artan emniyet güçleri ile sağlık çalışanlarını unutmadı. Baklava firması, salgın nedeniyle hafta içi her akşam saat 21.00’dan itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kentin pek çok noktasında uygulama yapan polis ekiplerine baklava ikram etti. Uygulama yapılan noktaları tek tek ziyaret eden Hamido Baklava çalışanları, polis ve zabıta ekiplerine baklava dağıttı. Salgın sürecinde en riskli görevlerden birini yapan sağlık çalışanlarını unutmayan baklavacılar, 7/24 esasına göre şifa dağıtmaya çalışan sağlık çalışanlarına baklava ikram etti. Örnek bir çalışmaya imza atan firma, gece boyunca polis ekipleri ile sağlık çalışanlarına toplam 70 kilo baklava ikram etti.

"Canla başla çalışan polisleri ve sağlıkçıları unutmak istemedik"
Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, “Zorlu pandemi döneminden geçerken en büyük destekçimiz emniyet güçleri ve sağlık çalışanları oldu. Biz de emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarımızı unutmamak ve bir nebze de olsa onları mutlu etmek için bir çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında soğuk kış günlerinde dışarıda çalışan polis ekipleri ile hastanede şifa dağıtan sağlık ekiplerinin ağızlarını tatlandırmak istedik. Bu nedenle Gaziantep’in meşhur baklavasını ikram ettik. Şu an itibariyle 10 uygulama noktasını ziyaret ederek 70 kilo civarında baklava dağıttık. Bunu ilerleyen günlerde daha da arttırmayı düşünüyoruz. Biz her zaman emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarımızın yanındayız” diye konuştu.

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