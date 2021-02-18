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Pandemi Sibel Kekilli'yi yordu! 'Yaşam daha soğuk!'

18.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Pandemi Sibel Kekilli'yi yordu! 'Yaşam daha soğuk!'

Koronavirüs kısıtlamalarını komedi türünde anlatan 'Shutdown' isimli filmde oynayan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli pandemi süreciyle ilgili konuştu. Kekilli "Dünyam gerçekten küçüldü" dedi.

Ünlü aktris Sibel Kekilli, rol aldığı 'Shutdown' isimli filmde bir ilke imza attı. Deutsche Welle'nin haberine göre; Kekilli, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kısıtlamalarını komedi türünde anlatan projede oyunculuğunu sadece video konferans üzerinden gözler önüne serdi.

"ÇOK YORUCUYDU"

Alman haber ajansı DPA'nın konuya dair sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki oyuncu, böyle bir çekimin çok yorucu olduğunu söyledi.

Yönetmen koltuğunda Wolfgang Panzer'in oturduğu filmde, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir sene önce yaşanan ilk kısıtlama anlatılıyor. Sibel Kekilli'nin canlandırdığı 'Sarah' isimli etkinlik organizatörü, işsiz kaldığı için evlere yiyecek servisi yapan bir şirket kurmak istiyor ancak bu, ayrıldığı erkek arkadaşı yüzünden hiç de kolay olmuyor.

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Kekilli ve filmde eski erkek arkadaş rolünü oynayan oyuncu Kostja Ullmann, Münih, Chiemgau ve İsviçre'de çekilen filmde ikilinin birbirlerini sadece ekrandan görmüş. Çekimler esnasında yönetmenin, isteklerini oyunculara sadece dijital yoldan aktardığı ve zaman zaman internet bağlantısındaki sıkıntılar nedeniyle büyük sorunlar yaşandığı belirtildi.

"OLAĞAN BİR DELİLİK"

Sibel Kekilli, filmin bu şekilde çekilmiş olmasını 'olağan bir delilik' olarak nitelendirdi.

Kekilli'nin başrolde yer aldığı, tüm oyuncuları sadece video konferans yaparken gösteren 85 dakikalık filmin nerede, ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Tüm zorluklara rağmen film çekiminin böylesi yeni bir şeklini denediği için memnun olduğunu belirten yönetmen Wolfgang Panzer, proje ile ilgili "Bu heyecan verici bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYAM KÜÇÜLDÜ"

Sibel Kekilli, ayrıca pandemi kısıtlamalarının sona ereceği günü iple çektiğini belirtti. Kekilli, bu süreçle ilgili "Dünyam gerçekten küçüldü" dedi.

En çok kafelere gitmeyi, seyahat etmeyi, sanatı, sinemayı ve kültürü özlediğini dile getiren ünlü oyuncu, "Bunların hepsi eksik ve yaşam daha soğuk, dar ve yalnız bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir çok yapımda boy gösteren oyuncu, daha önce de 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinde 'Shae' karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

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