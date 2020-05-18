Pandemi sonrası iş hayatına kahkaha yogasıyla hazırlanın

Şenbursa, 1995 yılında Hintli hekim Dr. Madan Kataria tarafından geliştirilen, kahkaha ve şakalara ya da komedilere dayanmadan herkesin kahkaha atabileceği grup egzersizi sistemi hakkında şu bilgileri verdi:

STRESİ AZALTMANIN EN HIZLI YOLU

“Stresi azaltmak için kullanılan birçok yöntem olmasına rağmen, kahkaha yogası en hızlısıdır ve ilk seanstan sonra faydalarını hissedebilirsiniz. Kahkaha yogası, fiziksel, zihinsel ve duygusal stresi aynı anda azaltan ve duygusal bir dengeye getiren tek egzersizdir. Olumlu duyguları artırır ve olumsuz duyguları azaltır. Çok yetenekli çalışanlar bile duygusal olarak rahatsızlarsa iyi performans gösteremezler.

Belirli bir zamanda performans ruh haline bağlıdır ve kahkaha yogası endorfin adı verilen beyin hücrelerinden nöro-peptidleri serbest bırakarak birkaç dakika içinde ruh hali durumunu değiştirir. Bilim bize beynin diğer vücut organlarından yüzde 25 daha fazla oksijene ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kahkaha yogası, optimum performansa yardımcı olan ve enerji seviyelerini artıran net oksijen arzını arttırır.