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Pandemi sonrası iş hayatına kahkaha yogasıyla hazırlanın

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs döneminde uzun süre evde geçirilen zamanın ardından çalışanları işe hazırlamak ve streslerinden arındırmak için farklı bir yöntem öneriliyor. İşyeri stresiyle başa çıkmak için kahkaha yogası önerisinde bulunan Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kahkaha yogasının BBC ve Google ofisleri başta olmak üzere tüm dünyada uygulandığına dikkat çekti.

Pandemi sonrası iş hayatına kahkaha yogasıyla hazırlanın

Şenbursa, 1995 yılında Hintli hekim Dr. Madan Kataria tarafından geliştirilen, kahkaha ve şakalara ya da komedilere dayanmadan herkesin kahkaha atabileceği grup egzersizi sistemi hakkında şu bilgileri verdi:

STRESİ AZALTMANIN EN HIZLI YOLU

“Stresi azaltmak için kullanılan birçok yöntem olmasına rağmen, kahkaha yogası en hızlısıdır ve ilk seanstan sonra faydalarını hissedebilirsiniz. Kahkaha yogası, fiziksel, zihinsel ve duygusal stresi aynı anda azaltan ve duygusal bir dengeye getiren tek egzersizdir. Olumlu duyguları artırır ve olumsuz duyguları azaltır. Çok yetenekli çalışanlar bile duygusal olarak rahatsızlarsa iyi performans gösteremezler.

Belirli bir zamanda performans ruh haline bağlıdır ve kahkaha yogası endorfin adı verilen beyin hücrelerinden nöro-peptidleri serbest bırakarak birkaç dakika içinde ruh hali durumunu değiştirir. Bilim bize beynin diğer vücut organlarından yüzde 25 daha fazla oksijene ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kahkaha yogası, optimum performansa yardımcı olan ve enerji seviyelerini artıran net oksijen arzını arttırır.

TAKIM OLUŞTURMA

Birlikte gülen insanlar birlikte çalışır. Kahkaha Yogası, insanları kolayca birbirine bağlayan güçlü bir araçtır. Ayrıca olumlu bir zihinsel tutum, umut, iyimserlik geliştirmeye yardımcı olur ve geliştirir. Ekip oluşturmada yardımcı olacak iletişim becerileri sağlar.

MOTİVASYON VE İLETİŞİM

Satış ve pazarlamada çalışan insanlar için, kahkaha yogası, yüzlerine bir gülümseme getirmeye ve vücutta iyi duygular yaratmaya yardımcı olur. Bu, iletişim ve motivasyon becerilerini geliştirir, böylece müşteri tabanını ve müşteri memnuniyetini arttırır.

YENİLİK VE YARATICILIK

Kahkaha yogasındaki çocuksu oynaklık, yaratıcılığın merkezi olan doğru beyin aktivitesini uyarır. Bu, işyeri sorunları hakkında yeni fikirler ve anlayışlar oluşturulmasına yardımcı olur. Rekabetin yüksek olduğu bu pazarda önde olmak için yeni fikirler ve sürekli yenilikler getirilmesi gerektiğinden, kahkaha yogası insanların daha yaratıcı ve yenilikçi olmasına yardımcı olur.

İK EĞİTİMLERİNDE DİKKAT MESAFESİNİ ARTIRIR

İnsan beyni 90 dakikadan fazla konsantre olamaz, daha sonra dikkat süresi azalır. 5-10 dakikalık bir kahkaha yogası seansı bile uzun bir İK eğitimi seansları ve konferansları sırasında büyük bir enerji artışı sağlayabilir. Dikkat süresini artırmaya, öğrenme becerilerini, zihinsel konsantrasyonu ve potansiyeli geliştirmeye yardımcı olur.”

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