Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı

İstinye Üniversitesi dijital dönüşümün lider kurumu olma hedefiyle dijital dönüşüm çalışmalarını kurulduğu günden beri üniversitenin temeline yerleştirmiştir. İstinye Üniversitesi dijital dönüşüme inanan ve bunun için uzun zaman önce çalışmaya başlamış; yapay zeka temelli bir üniversitedir. İstinye Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarında öğrenciler ve profesyoneller aynı ortamda, farklı projelerde ama aynı hedef için çalışıyor: Dijital dönüşüm. Öğrenciler, hocalar ve sektör temsilcileri İstinye Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarında farklı alanlarda dijital dönüşüm projeleri üzerinde çalışıyor ve bu projelerin hayata geçmesiyle üniversite dijital dönüşümün lider kurumlarından biri olarak öne çıkıyor.

Dijital üniversite küresel olmanın ön şartıdır

İstinye Üniversitesi araştırma ve ürün geliştirme odaklı ve yapay zeka temelli bir üniversite olarak kuruldu. Temel hedeflerden biri de dijital devrimde aktif rol alacak bireyler yetiştirmektir. Küresel hedefleri olan bir kurum öncelikle dijitalleşme sürecinde öncü olmalıdır, bunun aksi düşünülemez. Bu nedenle İstinye Üniversitesi dijital üniversite anlayışı ile kendi gelişimini sürdürürken dijital dönüşümün öncüsü olan projeleri de hayata geçirmektedir. Wisdom Era gibi sağlık alanında gerçekleştirilen projeler bunun en iyi örnekleri. Üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencileri bu projeler içinde aktif görev almakta, dijital dönüşümün parçası olmakta, konvansiyonel sistemlerin değişimini bizzat kendileri yapmakta.