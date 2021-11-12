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Pandemi sonrasına işaret etti! Prof. Dr. Esra Saatçi'den korkutan açıklama

12.11.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Esra Saatçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde kanser taramalarının ciddi şekilde azaldığını, bu durumun ileriki dönemlerde dünyadaki kanser vakalarında artışa yol açabileceğini söyledi.

Pandemi sonrasına işaret etti! Prof. Dr. Esra Saatçi'den korkutan açıklama

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) tarafından çevrim içi düzenlenen 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemi ve Kronik Hastalıklar" başlıklı sunum yapan dernek başkanı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Saatçi, Kovid-19 salgını döneminde kronik hastalıkların ihmal edildiğini belirtti.

"HASTANEYE YATIŞLAR 6, ÖLÜM ORANLARI 12 KAT ARTTI"

Saatçi, salgının ilk 4 ayında kalp yetmezliği ve diyabet gibi rahatsızlığı olan ve Kovid-19'a yakalanan hastaların sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında hastaneye yatışlarının 6, ölüm oranlarının ise 12 kat arttığının tespit edildiğini aktardı.

Salgın döneminde fiziksel aktivitenin yüzde 40 azaldığına dikkati çeken Saatçi, özellikle kronik hastaların bu dönemde kilo aldıklarını ve ek sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı.

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Prof. Dr. Saatçi, salgın döneminde kanser taramalarının azaldığını ve ileriki dönemlerde kanser vakalarında artış beklendiğini dile getirdi.

"MAALESEF KORKUTUCU BİR ARTIŞ BİZİ BEKLİYOR"

Kovid-19'la mücadele esnasında kanser taramaları ve tedavilerinin aksadığını aktaran Saatçi şunları kaydetti:

"Çünkü kanser taramalarımızı ihmal ettik ya da erteledik. Dolayısıyla maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor. Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri tanısı konulan hasta sayısı geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde 42 azaldı. Kanser tanılarında dramatik bir azalma oldu. Bu süreçte hastaların yeteri kadar hastaneye erişememesi geç evrede tanıların konulmasına neden oldu.

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Pandemi pik yaptığında dünyada 2 milyon 324 bin 69 kanser cerrahisi operasyonu ertelendi. Bu durum hastaların sağlıklarına orta ve uzun vadede etki yapacak, aynı zamanda sağlık ekonomisine de bir etkisi olacak."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) kanser pandemi
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