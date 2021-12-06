“Pandemi Stresi En Fazla Z Kuşağını Etkiliyor”

ABD’de yapılan yeni bir anket, 13 ile 56 yaş arasındaki Amerikalılar’ın pandeminin hayatlarının bazı kısımlarını zorlaştırdığını düşündüğünü, ancak 1990’ların sonunda doğan Z kuşağının eğitimde ve romantik yaşamlarında daha ciddi büyük zorluklar yaşadığını ortaya koydu. Sağlık uzmanları, gençlerin aylarca uzaktan eğitim gördükten sonra daha yüksek kaygı ve depresyon oranları bildirdiğinden anketin tutarlı olduğunu söylüyor.

Tecrit, endişe ve belirsizlik. Corona virüsü pandemisinin yarattığı stres unsurları her yaştan insana zarar verdi. Ancak ABD’de yeni bir anket, gençlerin ve genç yetişkinlerin bu yoğun kargaşa döneminde, gelişim çağlarının en ağır bazı mücadeleleriyle karşı karşıya kaldıklarını gösterdi.

13 ila 56 yaş arasındaki Amerikalılar’ın üçte birinden fazlası pandeminin büyük bir stres kaynağı olduğunu, çoğu da bunun hayatlarının belirli bölümlerini zorlaştırdığını söyledi.

MTV Entertainment Group ve Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin anketine göre, eğitim, arkadaşlıklar ve flört söz konusu olduğunda, sıkıntılar, 1990’ların sonunda doğan Z Kuşağı arasında belirgin bir etki yarattı.

Anket, 13 ile 24 yaşları arasındaki Z kuşağı ABD’lileri kapsıyor. Bu grubun yüzde 46'sı pandeminin eğitim veya kariyer hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını söylerken, bu oran Y kuşağında (1980-2000 arası doğanlarda) yüzde 36 ve X kuşağında (1965-1980 arası doğanlarda) yüzde 31. Nesiller arası bu fark flört ve romantik ilişkilerde de benzer. Z kuşağının yüzde 40'ı bu alanlarda da zorluklarla karşılaştıklarını söylüyor.

Z kuşağının yüzde 45’i arkadaşlarıyla iyi ilişkiler sürdürmekte daha fazla zorluk yaşadığını da bildirdi. X kuşağında ise bu oran yüzde 39 olarak belirlendi.

Y kuşağından pek çok katılımcı da arkadaşlıkların daha zor olduğunu söylese de, Z kuşağında pandeminin aslında bunu kolaylaştırdığını düşünenler Y kuşağına göre daha az oldu. Z kuşağı katılımcıların yüzde 18'i, Y kuşağının yüzde 24’ü pandeminin arkadaşlıkları kolaylaştırdığı fikrinde.

Ancak Z kuşağı dahil olmak üzere anketin tüm katılımcıları, pandeminin eğlenmede zorluk ve zihinsel sağlığı koruma mücadelesine yol açtığını söyledi.

Sağlık ve eğitim uzmanlarına göre sonuçlar şaşırtıcı değil

Bulgular, sağlık ve eğitim uzmanlarının gözlemledikleriyle tutarlı. Aylarca süren uzaktan eğitim ve sınırlı sosyal etkileşimden sonra, gençler ve genç yetişkinler daha yüksek oranda depresyon ve kaygı bildiriyor. Birçoğu, çevrimiçi eğitim sırasında yaşanan akademik aksaklıklarla da başa çıkmaya çalışıyor.

Seattle Çocuk Hastanesi'nden Dr. Cora Breuner, çocuklar ve ergenler üzerindeki büyük etkinin kısmen beyin gelişimlerinin neresinde olduklarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Çocukluk ve ergenlik, insanların günlük yaşamı sürdürmek için gereken karmaşık zihinsel becerilerin en fazla değişimi gördüğü dönemler olarak görülüyor.

Çocuk doktoru Breuner, "Öğrenmeyi izole ettiğiniz, akranlarla sosyal etkileşimi azalttığınız zaman ve bu denkleme buna benzer sorunlarla mücadele eden ebeveynleri de eklediğiniz zaman alışılmadık bir fırtına yaşanıyor. Bu, gençlerin okulda geride kalırken, stresle başa çıkmak ve karar vermek için gereken becerileri de geliştiremedikleri anlamına geliyor’’ dedi.

Bu sonbaharda pandeminin getirdiği belirsizlik tüm kuşaklarda en büyük endişe kaynağı oldu. Katılımcıların yüzde 35'i salgını büyük bir stres kaynağı olarak nitelendirdi. Katılımcıların yüzde 29’u da COVID-19'a yakalanma korkusunun ciddi bir stres kaynağı olduğunu söyledi.

Ankete göre, diğer nesillerle karşılaştırıldığında Z kuşağı eğitimi kimliklerinin temel bir parçası olarak görüyor. Z neslinin yaklaşık üçte ikisi, Y kuşağının yarısına ve X kuşağının 10'da 4'üne kıyasla, eğitimlerinin kimlikleri için çok veya aşırı önemli olduğunu söyledi.

Tennessee'deki kar amacı gütmeyen eğitim örgütü Education Trust için gençlik programlarını yöneten Vilmaris González, gençlerin eğitimi potansiyel bir engel olarak da görmelerinin sürpriz olmadığını söyledi.

González, ‘’Pek çoğu pandemi nedeniyle öğrenme zorluklarıyla yüzleşirken, aynı zamanda istihdam ve yüksek öğrenimin geleceğinin her zamankinden daha belirsiz olduğu bir dünyaya adım atıyorlar. "Bu etkilerin ciddiyetini yıllarca anlayamayacağımızdan eminim. Bu pandemi onların neslinde sonsuza iz bırakacak" dedi.

13 ile 17 yaşları arasındaki 3 bin 764 genç ve 18 ile 56 yaşları arasındaki yetişkinleri kapsayan AP-NORC anketi, 1-19 Eylül tarihlerinde NORC'un ABD nüfusunu temsil etmek üzere tasarlanmış olan olasılık tabanlı AmeriSpeak Paneli’nden alınan mülakat örnekleri ve isteğe bağlı çevrimiçi panellerdeki görüşmeler kullanılarak yapıldı. Tüm katılımcılar için örnekleme hatası marjı artı veya eksi yüzde 3,3. AmeriSpeak katılımcı paneli, adrese dayalı örnekleme yöntemleri kullanılarak rastgele seçiliyor ve katılımcılarla daha sonra çevrimiçi veya telefonla görüşülüyor.

