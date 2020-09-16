Pandemi sürecinde çocuklara hareket ve egzersiz alanı yaratın

Pandemiyle birlikte okullarda ve parklarda çocuk cıvıltıları azaldı. Pandemiden önce düzenli aktivite alanlarına, parklara giden çocukların birçoğu artık evlerinden çıkamıyorlar. Uzaktan eğitim nedeniyle aylar boyunca okullarından da ayrı kalan çocuklar, en temel ihtiyaçlarından biri olan fiziksel aktivite ihtiyaçlarını bile karşılayamadılar. Antrenör, Spor Eğitmeni Esranur Kaplan, hareket etmenin çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimleri için önemli olduğunu belirtiyor. Kaplan, “Çocukların hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda enerjilerini atabilmenin en önemli yollarından biri spor yapmaktır. Pandemi döneminde çok fazla evde kalan çocuklarda; fazla durağanlık, dikkat süresinde eksilme ve kilo artışına bağlı kendini iyi hissetmeme durumları gözleniyor. Akranlarından ayrı kalan çocuklar bu dönemde bir dizi sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Ebeveynler, çocukları için evde egzersiz ortamı hazırlamalı. Hatta onlarla birlikte etkinlikler planlamalı” diyor.

EGZERSİZ ORTAMI OLUŞTURUN

Esranur Kaplan’ın verdiği bilgiye göre, düzenli spor yapan çocukların hastalıklara karşı dirençleri yükseliyor; bağışıklık sistemleri daha güçlü oluyor. Bu nedenle pandemi döneminde dışarı fazla çıkamayan ve eğitimlerini evden sürdüren çocuklar için evde egzersiz programı oluşturulmalı… “Egzersiz, ruhsal ve fiziksel dengeyi desteklerken çocuklarda stres ve kaygıyı da azaltır” diyen Kaplan sözlerini şöyle sürdürüyor: “ Ebeveynler, çocukların bedensel aktiviteden keyif almalarını sağlamak ve onları özendirmek için zaman zaman birlikte etkinlik planlayabilirler. Koşma, yakalama, zıplama gibi etkinlikler çocukların kas gelişimi için çok önemli… Egzersiz evde de olsa mutlaka sürdürülmeli. Çocuklar için evde egzersiz ortamı yaratılmalı ve bu durum çocukla paylaşılmalı. Bedensel faaliyet yapabileceği güvenli bir alan açılmalı.”