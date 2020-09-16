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Pandemi sürecinde çocuklara hareket ve egzersiz alanı yaratın

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle evde zaman geçirmeleri gereken çocukların, fiziksel aktivite ihtiyaçlarını karşılayamaması gelişimlerini engelliyor. Çocuklarda dikkat azalması, kilo artışı ve kaygı, stres bozukluğu gibi sorunların oluşmaması için çocuklara egzersiz ortamı hazırlamak büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Antrenör, Spor Eğitmeni Esranur Kaplan, 'Ebeveynler, mutlaka evlerinde çocukları için egzersiz ortamı hazırlamalı; birlikte etkinlikler planlamalı' diyor.

Pandemi sürecinde çocuklara hareket ve egzersiz alanı yaratın

Pandemiyle birlikte okullarda ve parklarda çocuk cıvıltıları azaldı. Pandemiden önce düzenli aktivite alanlarına, parklara giden çocukların birçoğu artık evlerinden çıkamıyorlar. Uzaktan eğitim nedeniyle aylar boyunca okullarından da ayrı kalan çocuklar, en temel ihtiyaçlarından biri olan fiziksel aktivite ihtiyaçlarını bile karşılayamadılar. Antrenör, Spor Eğitmeni Esranur Kaplan, hareket etmenin çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimleri için önemli olduğunu belirtiyor. Kaplan, “Çocukların hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda enerjilerini atabilmenin en önemli yollarından biri spor yapmaktır. Pandemi döneminde çok fazla evde kalan çocuklarda; fazla durağanlık, dikkat süresinde eksilme ve kilo artışına bağlı kendini iyi hissetmeme durumları gözleniyor. Akranlarından ayrı kalan çocuklar bu dönemde bir dizi sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Ebeveynler, çocukları için evde egzersiz ortamı hazırlamalı. Hatta onlarla birlikte etkinlikler planlamalı” diyor.

EGZERSİZ ORTAMI OLUŞTURUN

Esranur Kaplan’ın verdiği bilgiye göre, düzenli spor yapan çocukların hastalıklara karşı dirençleri yükseliyor; bağışıklık sistemleri daha güçlü oluyor. Bu nedenle pandemi döneminde dışarı fazla çıkamayan ve eğitimlerini evden sürdüren çocuklar için evde egzersiz programı oluşturulmalı… “Egzersiz, ruhsal ve fiziksel dengeyi desteklerken çocuklarda stres ve kaygıyı da azaltır” diyen Kaplan sözlerini şöyle sürdürüyor: “ Ebeveynler, çocukların bedensel aktiviteden keyif almalarını sağlamak ve onları özendirmek için zaman zaman birlikte etkinlik planlayabilirler. Koşma, yakalama, zıplama gibi etkinlikler çocukların kas gelişimi için çok önemli… Egzersiz evde de olsa mutlaka sürdürülmeli. Çocuklar için evde egzersiz ortamı yaratılmalı ve bu durum çocukla paylaşılmalı. Bedensel faaliyet yapabileceği güvenli bir alan açılmalı.”

PANDEMİDE ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI NASIL KORUNMALI?

1.Öncelikle uyku düzenleri sağlanmalı. Çocuklar erken yatıp erken kalkmalı… Bedenimizin uyanış saati gün içindeki enerjimizi en çok etkileyen faktörlerden biridir.

2.Çocuklar proteini zengin güçlü bir kahvaltı ile güne başlamalı.

3.Pandemiyle birlikte hareketlerimiz azaldı. Bu nedenle çocukların beslenme alışkanlıklarını sağlıklı bir düzeyde tutmak gerekir. Çocuğunuza şeker ve yağ oranı düşük atıştırmalıklar yapabilirsiniz.

4.Çocuğunuzla birlikte hareket ettiğiniz etkinlikler yaratın. Örneğin sabah dansı ritüeli geliştirebilir, odaları istasyon durağı yaparak her istasyon için farklı bir hareket belirleyebilirsiniz. Evin düzeniyle ilgili sorumlulukları eğlenceli hale getirebilir, çocuklarınızı bu sorumluluklara dahil edebilirsiniz.

5.Bedenimiz gün içerisinde sürekli öne doğru hareket eder (flexion) fakat geriye doğru (extension) hareketi sınırlıdır. Çocuklar uzaktan eğitim nedeniyle ekran karşısında uzun süre durdukları için ders aralarında bedeni geriye doğru hareket ettirecek ve onları rahatlatacak hareketler yapmalılar. Bazen bu hareketler ip atlama, seksek oynama, hulahop çevirmek gibi hareketler de olabilir.

6.Pandemi dönemini çocuklarınızın verimli bir şekilde geçirmesini istiyorsanız sizin de sürece dahil olmanız gerekir. Çocuklarla birlikte evde minderleri yere dizerek ufak ufak hareketler yapabilirsiniz. Böylece çocuğunuzla bağlarınız da kuvvetlenir.

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