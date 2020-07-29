Pandemi Sürecinde Doğru Beslenme Nasıl Olmalı?

Bulaşıcı özelliğinden dolayı hızla yayılarak dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınına karşı mücadele devam ederken, henüz hiçbir ülkede virüse karşı etkin bir ilaç bulunamadı.

Uzmanlar bulaştığı zayıf bünyeli kişilerde metabolizmayı zayıflatarak, bedende büyük ölçüde kırgınlığa, hatta ölüme neden olabilen bu virüse karşı savunmanın doğru beslenme ile mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

İnsan fizyolojisinde tahripkar etkiye neden olan gıdalar yerine, antioksidan içeren gıdaları tüketmenin enfeksiyon hastalıklarına karşı savunmayı daha güçlü kıldığını vurgulayan beslenme uzmanı Dr. Eyyüp Yılmaz, paketli ürünlerin ise insan vücuduna olan zararlarını anlattı.

‘’Virüse karşı kaleyi güçlü tutmak lazım“

VOA Türkçe’ye konuşan Dr. Eyyüp Yılmaz, viral enfeksiyonların binlerce yıldır var olduğuna dikkat çekerek, "Yeryüzünde daima savaş vardır, daima çarpışmalar olacaktır. Ülkelerin kendilerini savunma şekillerine göre de birisi galip diğeri mağlup olacaktır. Virüs de aslında bir saldırgan olarak kabul edilmeli, beden ise o saldırgana karşı kendini savunan bir kale gibi anlaşılmalı. Kaleyi güçlü tuttuğunuz sürece size saldıran virüsün size saldırması için aradığı açığı bulamazsa, zarar vermesi mümkün görünmez’’ dedi.