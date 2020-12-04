Pandemi: Uzmanlar psikososyal sorunlara karşı uyardı

Mülteci kamplarında psikolojik sorun yaşayan çocukların sayısının arttığı belirtiliyor.Almanya'nın Dualen Yüksekokulu'na bağlı Kültürlerarası Sağlık Çalışmaları Enstitüsü Başkanı ve Travmatolog Jan İlhan Kızılhan, kriz bölgelerindeki çocukların durumuna ilişkin düzenlenen bir toplantıda korona pandemisinin özellikle kriz bölgelerinde uzun ve zorlu psikososyal sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aralarında Kuzey Irak'ın Dohuk kentindeki mülteci kamplarının da bulunduğu çok sayıdaki kriz bölgesinde durumun giderek kötüleştiğine işaret eden Kızılhan, karantina önlemleri ve izolasyonun çocuklarda olumsuz etkiler gösterdiğini söyledi. Kızılhan, pandeminin başlangıcından bu yana psikolojik sorun yaşayanların sayısının yüzde 20 artış gösterdiğini belirterek bu kişilerden yarısının çoğunun geçmişe dönüş, korku ya da depresyon gibi posttravmatik stres bozuklukları yaşadığını ifade etti.

"Ruhsal yaraları çok derin"

Çocuklara yardım kuruluşu SOS Çocuk Köyü'nden Lur Katt da Suriye'de de benzer sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Özellikle çocukların zaten kötü olan psikolojik durumunun daha da kötüleştiğini söyleyen Katt, "Savaş ve göçe zorlanmaya bir de virüsün yol açtığı ekonomik zorluklar ve belirsizlik eklendi. Bu çocuklar için dev bir yük. Çok sayıda çocuk kabuslar görüyor ya da intihar düşüncesi içine giriyor. Ruhsal yaraları çok derin" diye konuştu.

Uzmanlar bu sorunlardan etkilenen ülkelerde psikolojik destek ve uzman yardımlarının eksik olduğu uyarısında da bulundu. SOS Çocuk Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Wilfried Vyslozil, ruhsal sağlığa desteğin iyileştirilmesinin, insani yardım ve kalkınma işbirliğinin temel parçalarından biri olması gerektiğini vurguladı.

KNA/HS,GA

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