Pandemi yılında Alman vatandaşı olanların sayısı azaldı

Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında ilk sırada yine Türk vatandaşları var.Pandemi yılı olan 2020'de Alman vatandaşlığı alanların sayısı yüzde 15 oranında düştü. Federal İstatistik Dairesi'nin bugün yaptığı açıklamaya göre geçen yıl yaklaşık 110 bin yabancı Alman vatandaşı oldu. Bu sayının 2019'a göre yaklaşık 19 bin daha az olduğu ifade edildi. Düşüşte İngiltere vatandaşları arasında Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısının azalması rol oynadı.

Geçen yıl sadece 4 bin 900 İngiltere vatandaşının vatandaşlık başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bunun bir önceki yıla göre 9 bin 700 daha az olduğu ifade edildi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararı nedeniyle Alman vatandaşı olan İngiltere vatandaşlarının sayısı 2019 yılında yüksek olmuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle devlet kurumlarındaki işleyişin yavaşlaması da sayısal düşüş de rol oynuyor. Federal İstatistik Dairesi uzun bekleme süreleri olduğuna ve daha az başvurunun incelenebildiğine dikkat çekti.