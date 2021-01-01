Pandemi Yorgunu Dünya 2021'e Girdi

Nüfusu 8 milyara yaklaşan dünya, Corona virüsü pandemisi nedeniyle 2021 yılını önceki yıllara kıyasla çok daha sessiz ve sade bir şekilde ama umutla karşıladı. Rusya’da 2021 yılına girilirken neredeyse tüm toplu buluşmalar iptal edildi. Ancak ülkenin yılbaşı kutlamalarıyla ünlü kenti Kaluga’da ise halkın eleştirilerine rağmen turistler için düzenlenen etkinlikler devam etti. Brüksel’den Berlin’e neredeyse tüm Avrupa kentlerinde de pandemiyle mücadele tedbirler nedeniyle kutlamalar yok denecek kadar azdı. Fransa’da sokağa çıkma yasağının uygulanmasını sağlama amacıyla polis, 100 bin kişilik takviye kuvevet görevlendirdi. Yunanistan’da da emniyet güçleri sokağa çıkma yasağı boyunca devriye gezdi. Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Michalis Chrisochoidis, yeni yıl öncesinde yaptığı açıklamada, “Akşam saat 10’dan sonra kimse sokakta olmayacak. Kısıtlamaların uygulanması için, Atina adeta ölü bir kent olacak” dedi. Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni ve daha bulaşıcı bir türünün ilk olarak rastlandığı İngiltere’de de halka “yeni yılı evlerinde güvenli bir şekilde karşılama” çağrıları yapıldı. Londra Noel döneminde de sessizliğe bürünmüştü.

Tüm dünyanın yeni umutlarla geride bıraktığı, 2020 yılına Dubai’de havai fişeklerle veda edildi. Ancak, dünyanın en yüksek gökdeleni konumundaki Burc Halife binası yakınlarında yapılan havai fişek gösterisi bölgedeki ziyaretçilerin yorumlarına göre kısıtlamalar nedeniyle her zaman olduğu kadar eğlenceli ve renkli geçmedi. Hindistan’da da sokağa çıkma yasaklarına sahil partileri ve seyahatler de dahil edildi. Ülke genelinde birçok kentte otel ve barlar akşam 11’de kapatıldı. Associated Press haber ajansının aktardığına göre, Mumbai’de yasaklara uyulup uyulmadığı drone ile denetlendi. Corona virüsü vakalarında yeniden artış kaydedilen Japonya’da da kent sokakları genel olarak sakindi. Başkent Tokyo Valisi Yuriko Koike halka, yeni yıla girerken geleneksel olarak düzenlenen geri sayım etkinliklerine katılmamaları çağrısında bulundu. Koike uyarısını, “Corona virüsü yıl sonu ya da Yeni Yıl tatili tanımaz” sözleriyle yaptı. Güney Kore’nin başkenti Seul’da ise her yeni yıl için geleneksel olarak düzenlenen çan çalma etkinliği 1953 yılından bu yana ilk kez iptal edildi. Güney Koreliler’in çoğu kez yeni yılın ilk gününü karşılamak için gittikleri sahiller de kapatıldı. Ülke genelinde beş kişiden fazla gruplar halinde toplanmak yasaklandı.