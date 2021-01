Pandemi Yorgunu Dünya 2021'e Girdi

Güney Kore’nin başkenti Seul’da ise her yeni yıl için geleneksel olarak düzenlenen çan çalma etkinliği 1953 yılından bu yana ilk kez iptal edildi. Güney Koreliler’in çoğu kez yeni yılın ilk gününü karşılamak için gittikleri sahiller de kapatıldı. Ülke genelinde beş kişiden fazla gruplar halinde toplanmak yasaklandı.

Hindistan’da da sokağa çıkma yasaklarına sahil partileri ve seyahatler de dahil edildi. Ülke genelinde birçok kentte otel ve barlar akşam 11’de kapatıldı. Associated Press haber ajansının aktardığına göre, Mumbai’de yasaklara uyulup uyulmadığı drone ile denetlendi.

Tüm dünyanın yeni umutlarla geride bıraktığı, 2020 yılına Dubai’de havai fişeklerle veda edildi. Ancak, dünyanın en yüksek gökdeleni konumundaki Burc Halife binası yakınlarında yapılan havai fişek gösterisi bölgedeki ziyaretçilerin yorumlarına göre kısıtlamalar nedeniyle her zaman olduğu kadar eğlenceli ve renkli geçmedi.

ABD’de New York’un kalbi Times Meydanı’nda her yıl toplanan kalabalık bu yıl yoktu. Yeni yılda geri sayımın her yıl toplu olarak yapıldığı bu meydanda bu yıl kısıtlamaları uygulamak üzere polis ekipleri ve özel izinle kutlama yapan ilk müdahale ekipleri ve sağlık çalışanları 2021’i karşıladı.

Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da da yetkililer her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yüzbinlerce kişinin katıldığı büyük yeni yıl sahil partisini iptal etti.