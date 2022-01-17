"Pandemi Zenginleri Büyüttü Milyonları Yoksulluğa İtti"

Hayır kurumu Oxfam tarafından Dünya Ekonomik Forumu konferansından önce Pazartesi günü yayınlanan bir çalışma, dünyanın en zengin 10 kişisinin pandemi döneminde servetlerini iki kat arttırarak 1 buçuk trilyon dolara çıkardığını, yoksulluk oranınınsa hızla tırmandığını ortaya koydu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos 2022 konferansı, devlet başkanlarıyla büyük şirketlerin CEO'larını ve iş dünyasının diğer önemli isimlerini biraraya getirecek. Konferansta iklim değişikliği, Covid-19 pandemisi ve aşı eşitsizliği gibi günümüzün çözülmesi en zor sorunları ele alınacak.

Çevrimiçi düzenlenecek toplantı, Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık zirvesi öncesinde düzenleniyor. Her kış İsviçre'nin Davos kentinde dünyanın en zengin ve güçlü isimlerini bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu zirvesi, pandemi nedeniyle yaz mevsimine alındı.

Oxfam'ın küresel eşitsizlik raporundan öne çıkanlar:

- Milyarderlerin pandemi döneminde servetleri rekor seviyede arttı.

- Dünyanın en zengin 10 kişisi, pandemi döneminde servetlerine her saniyede 15 bin dolar, bir başka deyişle her gün 1 milyar 300 milyon dolar kattı.

- Bu 10 kişi, dünyanın en yoksul 3 milyar 100 milyon insanından daha çok varlığa sahip.

- Pandeminin başlangıcından bu yana her 26 saatte bir yeni bir milyarder ortaya çıktı.

- Pandemi döneminde 160 milyondan fazla kişinin yoksulluğa itildiği tahmin ediliyor.

- Ülkeler arasındaki eşitsizliğin ilk kez bir nesil sonra artması bekleniyor. Bir başka beklenti de eşitsizliğin ülkelerin kendi içinde de artması.

- Zengin ülkeler pandeminin etkilerinden daha hızlı sıyrılıyor. Dünya Bankası'na göre zengin ülkelerde üretim, 2023 yılına kadar pandemi öncesi seviyeye erişecek. Ancak gelişmekte olan ülkelerde üretimin ortalama yüzde 4 oranında düşmesi bekleniyor.

- Dünya Bankası, 2023 yılında kişi başına gelirin gelişmekte olan 40 ülkede 2019 yılı seviyesinin altında kalacağını öngörüyor.

- Oxfam'ın raporuna göre eşitsizlik, her gün en az 21 bin 300 kişinin ölümüne neden oluyor. Bu, her dört saniyede bir kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

- Rapor, yoksul ülkelerde her yıl 5 milyon 600 bin kişinin kişinin sağlık hizmetlerine erişim yoksunluğu, 2 milyon 100 binden fazla kişinin de açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiriyor.

- Gelişmekte olan ülkelerde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranı, zengin ülkelerdekilere kıyasla iki kat daha fazla.

- Düşük gelirli ülkelerde halkın sadece yüzde 7'si bir doz Covid-19 aşısı olabildi. Bu oran, yüksek gelirli ülkelerde yüzde 75.

- Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin küresel ısınmaya yol açan karbon emisyonu, en yoksul yüzde 50'lik kesimin iki katından fazla.

- Dünya Bankası'na göre herhangi bir adım atılmadığı takdirde iklim değişikliği, 2030 yılına kadar 132 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itecek.

- Pandemi, cinsiyet eşitliği sağlamak için küresel çapta elde edilen ilerlemeleri de sekteye uğrattı. Rapora göre kadınların erkeklerle eşit seviyeye gelebilmeleri için 136 yıllık ilerlemeye ihtiyaç var. Bu süre, pandemi öncesinde 99 yıldı.

