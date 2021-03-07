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Pandemide alınan kilolardan hızlıca kurtulun!

07.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Pandemide alınan kilolardan hızlıca kurtulun!

Koronavirüs pandemisiyle birlikte hareketsiz yaşam ve yeme alışkanlığını bozulması gibi sorunlar kilo artışına neden oldu. Yaz aylarının yaklaşmasıyla endişeye kapılan onlarca kadın fazla kilolarından nasıl kurtulacağının yollarını aramaya başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Beslenme ve Yaşam Koçu Şebnem Demir, pandemi döneminde alınan kiloların verilebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. İşte detaylar...

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin stresli koşulları yeme alışkanlıklarını değiştirdi. Hamur işleri, tatlılar, çeşit çeşit yemekler, ihtiyacımız olan enerjiden daha fazlasını almamıza yol açtı. Kontrollü sosyal hayat sürecinin başlamasının konuşulduğu ve havaların ısınmaya başladığı şu günlerde başta hanımların aklında tek bir soru var, 'Aldığım kiloları nasıl hızlı verebilirim?'. Sorunun cevabı ünlü beslenme ve yaşam koçu Şebnem Demir ‘den geldi. Şu sıralar bize evde yemek yediren güç “açlık” değil. Yaşadığımız panik ve stres dolu anların etkisi ile içinde bulunduğumuz anı güzelleştirebilmek adına yemek yiyoruz.

Maalesef birçoğumuz diyetisyene gitmek yerine sosyal medyadan gördüğü şok diyetleri uygulamaya, hesaplanmadan kendilerince kalori kısıtlamaları yapmaya, tek tip besine yönelik diyetler uygulamaya, gün boyu sadece sıvı gıda içeren diyetlere yönelmeye başladı. Ancak bilinçsizce yapılan bu diyetlerin hepsi sağlığımızı ciddi boyutlarda tehdit ediyor. Ayrıca Pandemi süreci halen devam ederken bağışıklık sisteminizi düşürebilecek bu tür davranışlardan kaçınmanız şart. Yaşınıza, kilonuza, boyunuza ve fiziksel aktivite durumunuza göre, yeterli ve dengeli öğünler planlayarak haftada 0.5-1.0 kilo ağırlık kaybını destekleyecek şekilde gerçekçi hedefler koymalısınız. Öğün planlama konusunda hassas davranmanız gerekli.Gün içinde anlık bir biçimde öğün hazırlamak maalesef bazen hızlıca doymak adına sağlıksız yemekler tüketmeye sebep olabiliyor.

İRADE VE ENERJİ

Kilo vermek isteyenler için anahtar iki kelimem var. İrade ve enerji. Enerjinizin yüksek olması diyet sürecini olumlu yönde etkiliyor ve kolaylaştırıyor. Enerji için de kesinlikle kahvaltı şart. Çünkü; öğünler içinde en önemlisi ve harcadığımız enerjinin anahtarı sabah kahvaltısıdır. Güne kahvaltısız başlamak gün içerisinde kendinizi daha yorgun ve sinirli hissetmenize neden olmaktadır. Kalktıktan sonra en geç iki saat içerisinde kahvaltı yapılmalıdır. Böylece hem gerekli olan enerjiyi elde edebilir hem de günün büyük kısmını çok daha tok bir şekilde geçirebilirsiniz.

Kahvaltıda beslenme listenize protein, yağ ve lif içeren besinler eklemeniz gerekmektedir. Protein içeren besinler vücudun yeniden yapılanması ve onarımda, metabolizma hızlandırma ve tok tutmada çok etkili olmaktadır.Uyku sonrası yavaşlayan metabolizmanın hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlamaktadır. Kahvaltıda lifli yiyeceklerin tüketilmesi, daha uzun süre tok kalmamızın garantisidir.Hiç yağ içermeyen bir kahvaltı hem lezzetsiz olacak hem de doyurucu olmayacaktır.

ÖĞLE YEMEĞİNDE PROTEİN TERCİH EDİN

Öğle öğününde enerjinin çok iyi dengelenmesi gerekiyor. Yağ içeriği yüksek etlerin, kızartılarak yapılan sindirimi zor yiyeceklerin tüketilmesi gün içerisinde konsantrasyon ve performansın olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Dolayısıyla gün ortasındaki bu öğün; hem günlük enerjinin yüzde 30-40’ını karşılayabilmeli hem de sindirim sistemini yormamalı. Protein içeriği yüksek gıdaların öğle öğününde, posa içeriği yüksek sebze yemeklerinin akşam öğününde tercih edilmesi sindirim sistemini zorlamaz.

AKŞAM ÖĞÜNÜNDE SEBZE AĞIRLIKLI BESLENMEYE DİKKAT EDİN

Evde geçirilen zamanın kontrolsüzlüğü sebebi ile bazen geç saatlere sarkan akşam yemeğinde sindirimi son derece kolay yemeklerin tüketilmesi metabolizmayı yormaz. Etli veya zeytinyağlı sebze yemeğinin yanında yoğurt, az miktarda kepekli tahıl ekmeği tercih edebilirsiniz.

ÇİĞ BADEM VE FINDIK ŞEKERİ DENGELİYOR

Ara öğünlerde meyvenin yanı sıra ceviz, çiğ badem, çiğ fındık gibi yağlı tohumları(kuruyemişleri) az miktarda tercih edin. Bu tohumlar yapılarında bulunan omega-3 yağ asidi sayesinde mideyi diğer besinlere göre daha geç terk ediyor. Dolayısıyla da iki öğün arasında kan şekerinin daha dengeli ayarlanmasını sağlıyor. Ara öğünde meyve tüketilmesi günlük posa gereksinimini karşılayacağı için bağırsak sağlığını da koruyor. Günlük en az 5 porsiyon meyvenin 2 veya 3 ara öğün şeklinde tüketilmesi gerekiyor.

BİR BARDAK KEFİR İÇİMEK SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATIYOR

Gece yatmadan iki saat önce meyve ve 1 bardak kefirden oluşan ufak bir ara öğün yapılması; sindirim sisteminin rahat çalışması sağlıyor. Aynı zamanda sabaha kadar uzun sürecek olan açlıkta kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor.

'AKTİF BİR YAŞAM SÜRÜN'

Sağlıklı beslenme düzenine uyulduğunda, yeterli su içildiğinde ve karantina günlerinin getirdiği boş zamanlar egzersiz için değerlendirildiğinde; fiziksel değişim mümkün olacaktır. Hayatınızda harekete yer verin. Egzersiz sadece fiziğinize iyi gelmeyecektir aynı zamanda ruhunuzun kırgın olduğu, olumsuz duyguların çok hâkim olduğu şu günlerde ruhsal durumunuza da ilaç gibi gelecektir. Sokağa çıkabildiğiniz zaman dilimlerde yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Çıkamadığınız zamanlarda da evde spor yapabileceğinizi unutmayın. Basit egzersizler ile hareketiniz artsın.

'SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ BENİMSEYİN'

Son olarak tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlamak istiyorum. Sağlıklı, üreten, çalışkan, hayallerine sahip çıkan kadınlara dünyanın ihtiyacı var. Kadınlarımızın sağlığı için onların her zaman yanındayız. Yeter ki kadınlarımız kendi varlıklarının değerini bilsin. Şu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey sağlık. Kadınlarımızın sağlıklı bir yaşam bilincine sahip olmasını diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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