Pandemide alkol tüketimi azaldı, tütün tüketimi arttı

Pandemi döneminde Almanya’da alkol tüketiminin azaldığı ancak tütün tüketiminin arttığı öğrenildi. Federal İstatistik Dairesi’nin keyif verici maddelerle ilgili vergiler, üretim ve fiyatlarla ilgili 2020 yılı raporu bu sonucu ortaya koydu.

Rapora göre yıllık alkol tüketiminde en büyük düşüş birada kaydedildi. Yıllık bira tüketimi kişi başına beş litre düşerek 86,9 litre olarak ölçüldü. Beş litrelik düşüşün, kapsamlı vergi değişikliğine gidilen ve değerlendirme esaslarının değiştiği 1993'ten beri en büyük azalma olduğu belirtiliyor. Köpüklü şarap, yüksek alkollü içecekler, şeri ve porto şarabında da tüketim bir önceki yıla göre düştü.

Restoranların kapanması rol oynadı

Uzmanlar alkol tüketimindeki düşüşün restoran, bar ve meyhanelerin aylardır kapalı olmasından kaynaklandığı görüşünü ifade ediyor. Büyük konser ve etkinliklerin yapılamaması da tüketimdeki azalmada önemli rol oynuyor.

Alkolsüz içecek türlerinde de üretimin yüzde 1,8 oranında düşerek 4 milyon 100 bin hektolitreye gerilediği açıklandı.