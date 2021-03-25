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Pandemide alkol tüketimi azaldı, tütün tüketimi arttı

25.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre pandemi döneminde Almanya'da alkol tüketimi azalırken tütün tüketimi arttı.

Pandemide alkol tüketimi azaldı, tütün tüketimi arttı

Pandemi döneminde Almanya’da alkol tüketiminin azaldığı ancak tütün tüketiminin arttığı öğrenildi. Federal İstatistik Dairesi’nin keyif verici maddelerle ilgili vergiler, üretim ve fiyatlarla ilgili 2020 yılı raporu bu sonucu ortaya koydu.

Rapora göre yıllık alkol tüketiminde en büyük düşüş birada kaydedildi. Yıllık bira tüketimi kişi başına beş litre düşerek 86,9 litre olarak ölçüldü. Beş litrelik düşüşün, kapsamlı vergi değişikliğine gidilen ve değerlendirme esaslarının değiştiği 1993'ten beri en büyük azalma olduğu belirtiliyor. Köpüklü şarap, yüksek alkollü içecekler, şeri ve porto şarabında da tüketim bir önceki yıla göre düştü.

Restoranların kapanması rol oynadı

Uzmanlar alkol tüketimindeki düşüşün restoran, bar ve meyhanelerin aylardır kapalı olmasından kaynaklandığı görüşünü ifade ediyor. Büyük konser ve etkinliklerin yapılamaması da tüketimdeki azalmada önemli rol oynuyor.

Alkolsüz içecek türlerinde de üretimin yüzde 1,8 oranında düşerek 4 milyon 100 bin hektolitreye gerilediği açıklandı.

İstatistiklere göre 2012 yılından bu yana Almanya’da ilk kez biracılık işletmelerinin sayısı da azaldı. 24 biracılık işletmesi kapanırken toplam sayı 1528’e geriledi.

Talep düşünce bira ucuzladı

Talebin az olması ve yılın ikinci yarısında katma değer vergisinin düşmesi nedeniyle biranın perakende satış fiyatı yüzde 0,9 oranında düştü. Kırmızı ve pembe şarabın fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 0,2 oranında pahalanırken diğer şarap çeşitleri ucuzladı. Ocak 2021’den bu yana yüksek alkollü içeceklerde fiyatların alıcı açısından daha cazip hale geldiği belirtiliyor.

Tütün mamüllerinde vergilendirilmiş satışlar sigara hariç olmak üzere arttı. Satılan tütün mamullerinin değeri yüzde 5 oranında artarak 28 milyar euro oldu. Satılan sigaraların oranı ise yüzde 1,1 düşerek 73 milyar 800 milyona geriledi.

Fiyatın zamlanmasına karşın ince kıyım tütün satışlarının arttığı belirtiliyor. İstatistikçiler pandemi döneminde birçok kişinin yurtdışından ucuza sigara temin edemediği ve bunun yerine tütün sarmayı tercih ettiği tahmininde bulunuyor. Fiyatı düşük olan ve kaçak yollardan Almanya’ya giren sigaraların tüketimi Federal İstatistik Dairesi’nin raporlarına yansımıyor.

dpa / EC, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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