Pandemide Ankara Sanat Tiyatrosu Ayakta Kalma Çabasında

Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’deki kültür-sanat camiası sıkıntı içerisinde. Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) da bu sıkıntıdan payını alanlardan. AST, kirasını ödeyemediği tarihi mekanını kapatmamak için mücadele ediyor. AST kuruluşun 57. yıldönümünde, 6 Aralık 1963 yılında Asaf Çiğiltepe öncülüğünde kurulduğu Ihlamur Sokak’taki mekanına sahip çıkmak için büyük bir çaba gösteriyor. Sosyal medyada oluşan destek üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya müdahil olduğunu ve AST için kalıcı bir çözüm bulmaya çalışacaklarını duyurdu. Yavaş, bu hafta biraraya geleceği AST yönetimiyle birlikte kiralık tarihi mekanla ilgili nasıl bir çözüm geliştirilebileceğini ele alacak. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan AST Genel Koordinatörü Vedat Çuhadar, dokuz aydır pandemi koşullarında mücadele verdiklerini belirterek, oyun sergileyemedikleri şu günlerde geleceği öngöremedikleri için de salonu boşaltma kararı aldıklarını söyledi. Yasaklara ara verildiği günlerde Bilkent Sahne’de perdelerini açabildiklerini kaydeden Çuhadar, “Ama asıl sorunumuz 57 yıllık salonumuzun kapatılmak zorunda kalması. Son dört aydır burayı nasıl ayakta tutabiliriz diye kurumsal temaslar yürüttük ama sonuç alamadık. Burası için 9 aydır kira ödüyoruz ve başka masraflar var. Kelimenin tam anlamıyla mecalimiz kalmadı. Salonumuzu boşaltma kararımızı AST’ın kuruluş yıldönümünde açıklamak zorunda kaldık. Çok acı tabii bizim için” diye konuştu.

AST olarak kapatma kararını kamuoyuna açıkladıktan sonra şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yeniden görüşmeler yürütülmeye başlandığını belirten Çuhadar, “Sağolsun s-Sayın Mansur Yavaş devreye girdi. Bu hafta içinde görüşeceğiz. Kalıcı bir çözümden yana olduğunu söylemişti. Biz de aynı şeyi istiyoruz yani bir takım geçici çözümlerle ayakta kalması mümkün değil. Bundan sonrasında görev Ankara severlere, tiyatro severlere düşüyor. Toplumsal anlamda bakanlıktır, büyükşehir belediyesidir, belediyelerdir bunun da karşılığını aldığımızı görüyoruz. Eminim bu kötü süreçte iyimser olabiliriz, bir umut içindeyiz” dedi. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise geçtiğimiz hafta Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı içerisindeki kültür ve sanat camiası temsilcileriyle biraraya gelmişti. AST’ı temsilen yönetim kurulu üyesi, tiyatro sanatçısı Mahir İpek’in de katıldığı Bakan Ersoy ile yapılan toplantı sonrasında, özel tiyatrolar için bir takım vaatlerde bulunulduğunu kaydeden Çuhadar, ancak AST’ın sahnesini açık tutabilecek herhangi bir somut adıma dönüşen bir durum olmadığını söyledi. Sadece toplantıyla demeç verilmiş olduğunu işaret eden Çuhadar, AST olarak kapatma kararını kamuoyuna açıklamak zorunda kaldıklarını belirterek, “Biz AST olarak görevimizi yaptık tüm gerçekliğiyle ortaya koyarak insanlara anlattık durumu. Bundan sonra yapılması gerekenler sanata sahip çıkanlar ve ilgili kuruluşlarla ortaya konabilecek.Sağolsunlar, bu arada sendikalardan, sivil toplum kuruluşlarından, milletvekillerinden destek geldi. Bu destekle, kamuoyu baskısıyla ‘bir 57 yıl daha ayakta kalsın’ diye bir sonuç çıkar diye umut ediyoruz” dedi.

Kalıcı çözüm için “Belki AST yaşayan müze olur” umudu Salgın koşullarında sanatçıların kötü günlerden geçtiğini ve sanatçılara yönelik herhangi bir ekonomik destek verilmediğini vurgulayan Çuhadar, “Çok kötü bir süreç ve devam ediyor. Biz elimizden geldiği kadar birlikte çalıştığımız insanlarla çok şey yapmaya çalıştık. Ne kadarını yaptık onu da bilemiyorum ama, en zor durumda olanlar o arkadaşlarımız. Umarım bu süreç sona erer ve o insanlar evlerine ekmek götürecek bir döneme girerler. Biz sezona Ekim ayında başladık, oyunlarımıza Bilkent Sahne’de devam ediyoruz. Pandemi önlemleriyle yeniden yasaklandı ama yasaklar kalktığında orada tekrar oyunlarımıza devam edeceğiz. Aslında AST kapanmadı, 57 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi Bilkent Sahne’de sürdürecek. Ama kurulduğumuz sahnemizi, bu tiyatro mabedini açık, ayakta tutmak için çözüm arıyoruz. Burayı belki yaşayan müze haline getirmek bütün çabamız bunun için. Umarım insanlar sahip çıkar ve karşılığı alınır” açıklaması yaptı. “Türkiye’de tiyatro sanatçılarının, ‘sanatçı’ kavramını hak eden bir çok insan bu sahneden geçti. Şu anda kapalı olan izbe gibi gözüken bu mekandan geçti” diyen Çuhadar, gelecek kuşaklara da örnek gösterilmesi için 57 yıldır Türkiye’nin sanat hayatında kalıcı etkiler yaratmış bu sahnenin açık kalmasını istediklerini sözlerine ekledi.