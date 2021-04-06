Pandemide Can Kaybı 3 Milyonu Geçti

Corona virüsü pandemisinin dünya genelinde neden olduğu can kaybı son verilere göre 3 milyonu aştı. Aşı kampanyalarına rağmen birçok yerde yeniden artış gösteren vaka sayıları endişe yaratıyor.

Reuters haber ajansına göre bugün itibariyle Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı dünya çapında 3 milyonu geçerken, başta Brezilya ve Hindistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarında vaka ve ölümlerin artması dikkat çekiyor. Sağlık uzmanlarına göre bunun nedeni, ilk olarak İngiltere ve daha sonra da Güney Afrika’da tespit edilen virüsün mutasyona uğramış türleri.

Uzmanlar, önlemlerin ve kısıtlamaların birçok yerde gevşetilmesinin de vaka ve ölümlerdeki artışa neden olduğuna vurgu yapıyor.

Son üç ayda bir milyon can kaybı

Reuters’ın araştırmalarına göre, pandemide can kaybı sayısı bir yıl içinde 2 milyonu geçti. Ancak son üç ay içinde bir milyon ölüm daha kaydedildi.

Şu an dünyada günlük olarak kaydedilen virüs kaynaklı can kayıplarının dörtte biri ise Brezilya’dan.