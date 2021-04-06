Pandemide Can Kaybı 3 Milyonu Geçti

Corona virüsü pandemisinin dünya genelinde neden olduğu can kaybı son verilere göre 3 milyonu aştı. Aşı kampanyalarına rağmen birçok yerde yeniden artış gösteren vaka sayıları endişe yaratıyor.
Reuters haber ajansına göre bugün itibariyle Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı dünya çapında 3 milyonu geçerken, başta Brezilya ve Hindistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarında vaka ve ölümlerin artması dikkat çekiyor. Sağlık uzmanlarına göre bunun nedeni, ilk olarak İngiltere ve daha sonra da Güney Afrika’da tespit edilen virüsün mutasyona uğramış türleri.
Uzmanlar, önlemlerin ve kısıtlamaların birçok yerde gevşetilmesinin de vaka ve ölümlerdeki artışa neden olduğuna vurgu yapıyor.
Son üç ayda bir milyon can kaybı
Reuters’ın araştırmalarına göre, pandemide can kaybı sayısı bir yıl içinde 2 milyonu geçti. Ancak son üç ay içinde bir milyon ölüm daha kaydedildi.
Şu an dünyada günlük olarak kaydedilen virüs kaynaklı can kayıplarının dörtte biri ise Brezilya’dan.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri de günlük ortalama can kaybının ciddi oranda yükseldiği Brezilya’daki duruma dikkat çekerek ulusal sağlık sistemi üzerindeki yükün kritik bir boyuta ulaştığını belirtti.
Brezilya’da şu an hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 90’u dolmuş durumda.
Dün rekor düzeyde yeni vaka sayısı kaydedilen Hindistan ise, Amerika’dan sonra, günlük ortalama olarak 100 binden fazla vakanın tespit edildiği ikinci ülke.
Hindistan’da pandemiden en fazla etkilenen Maharaştra’da dün itibariyle alışveriş merkezleri, sinemalar, barlar, restoranlar ve ibadet yerleri önlem amaçlı olarak yeniden kapatıldı.
Dünya genelinde 370 milyon kişi en az bir doz aşı oldu
51 ülkeden oluşan Avrupa bölgesi ise 1 milyon 100 bin can kaybıyla dünyada virüs kaynaklı ölümlerde ilk sırada. Bölgedeki Corona virüsü enfeksiyonuna bağlı ölümlerin yüzde 60’ını ise İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya ve Almanya’da kaydedilen ölümler oluşturuyor.
555 bin can kaybıyla pandeminin en fazla vurduğu Amerika’da ise dünyadaki tüm virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 19’u kaydedildi. Son haftalarda can kayıplarındaki artış endişe yaratırken, sağlık yetkilileri ülke genelinde hızlandırılan aşılama çalışmalarının yeni vaka ve ölümlerin önüne geçebileceği umudunda.
Son verilere göre, nüfusu 328 milyonun üzerinde olduğu Amerika’da halkın üçte biri şu ana kadar en az bir doz Corona virüsü aşısı oldu.
Our World in Data adlı araştırma kurumunun verilerine göre de Pazar günü itibariyle dünyada toplamda en az 370 milyon kişi en az bir doz aşı oldu. Bu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4,7’sini oluşturuyor.
Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri yoksul ve az gelişmiş ülkelere de aşıların ulaştırılması konusunda gelişmiş ülkelerin daha fazla destek sunması gerektiği görüşünde.
Türkiye’de toplam vaka 3 milyon 500 binin üzerinde
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre dün 193 kişi Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi, 24 saatlik aynı zaman dilimi içinde 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi.
Türkiye’deki tespit edilen toplam vaka sayısının 3 milyon 500 binin üzerinde olduğu belirtilirken, can kaybı 32 bin 500’e yaklaşmış durumda.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden Pazar günü yaptığı açıklamada, gençler arasında vakaların arttığına dikkat çekti. Koca’nın açıklamalarına göre, ülke genelinde 65 yaş üzerindeki kişilerin, toplam vaka sayısı içindeki oranıysa yüzde 14,39’dan yüzde 11,3’e düştü.
Çin yapımı Sinovac aşısının uygulanması ülke çapında devam ederken, son veriler yapılan toplam dozun 16 milyon 600’in üzerinde olduğunu gösteriyor. Koca’nın açıklamalarına göre bu, Türkiye’yi en fazla doz aşı uygulanan 6’ncı ülke konumuna ulaştırdı.