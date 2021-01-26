"Pandemide çocukları bilgisayarla başbaşa bırakmayın"

Alman hükümetinin bağımlılık sorumlusu aileleri çocuklarını alternatif etkinliklere yöneltmeye çağırdı.Federal hükümetin uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele görevlisi Daniela Ludwig, pandemi döneminde çocuk ve gençlerin bilgisayar ve akıllı telefonlarla eskiye oranla daha fazla zaman geçirmemeleri konusunda uyardı. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Ludwig, "Dünya sadece ekranlardan ibaret değil. Şu anda herkes bunun her zamankinden daha fazla farkında olmalı" dedi.

"Tabii ki, Ay'da yaşamıyorum ve şu anda alternatif faaliyetlerin ne kadar zor olduğunu biliyorum" diye konuşan Ludwig, "Herkes yürüyüşe çıkmaktan ya da örgü örmeyi öğrenmekten hoşlanmayabilir. Ama çocuklarla parka gitmek, onlarla oynamak ya da okumak mümkün olmalı" ifadesini kullandı.

CSU'lu politikacı, dijital medyanın sorunlu kullanımının yıllardır yükseliş eğiliminde olduğunu belirterek, "Federal Sağlık Eğitimi Merkezi'nden gelen son rakamlar, 12 ila 17 yaş arasındakilerin, bilgisayar oyunları ve internetle haftada ortalama 22,8 saat vakit geçirdiklerini, 18 ila 25 yaş arasındaki gençlerin ise haftada ortalama 23,6 saat 'sadece eğlence için' bilgisayar kullandıklarını gösteriyor, yani okul, çalışma veya iş için değil" dedi. Ludwig, gençler arasında sağlıksız medya kullanımının 2015 ve 2019 yılları arasında yüzde 21,7'den yüzde 30,4'e, genç yetişkinler arasında ise yüzde 15,2'den yüzde 23'e yükseldiğini kaydetti.