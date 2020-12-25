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  4. "Pandemide devlet yardım yapacak" yalanıyla büyük vurgun yapan 15 kişi tutuklandı

"Pandemide devlet yardım yapacak" yalanıyla büyük vurgun yapan 15 kişi tutuklandı

25.12.2020 02:51 | Son Güncelleme:
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Bursa, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır’da "devlet pandemi sebebiyle 1000 TL sosyal destek yardımı yapacak" tuzağıyla 35 kişinin internet bankacılık hesaplarını boşaltan 21 kişi Bursa Siber Polisi’nin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Bursa, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır’da "devlet pandemi sebebiyle 1000 TL sosyal destek yardımı yapacak" tuzağıyla 35 kişinin internet bankacılık hesaplarını boşaltan 21 kişi Bursa Siber Polisi’nin başarılı operasyonuyla yakalandı. 21 kişi adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece 15 kişi tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Kurban Bayramı öncesi binlerce kişinin cep telefonuna, sosyal medya ve mail hesaplarına, "Bayrama özel devletten 1000 TL sosyal destek. Başvuru için indir, kur yükle" mesajı yollayan sanal dolandırıcılar polise "dolandırıldım" diye başvuran 35 kişinin cep telefonu ya da bilgisayarına virüs bulaştırdı.
Telefon yada bilgisayarlara bulaşan virüs, mağdurların bütün bilgilerini kopyalamaya başladı. İnternet bankacılığı üzerinden işlem yapan mağdurların şifreleri de ele geçirilince, topluca hareket eden şebeke üyeleri birer birer hesapları boşaltmaya başladı.
Hesaplarında olağandışı hareketler fark eden 35 mağdur farklı şehirlerde Emniyet Müdürlüklerine başvurdu.
Soruşturmayı başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri şebekenin izini sürmeye başladı. 4 şehirde 21 kişilik şebeke üyesi belirlendi. Ardından operasyona start verildi. Kendi aralarında sosyal medya hesapları üzerinden kod isimlerle haberleşen hatta birbirlerini tanımayan şebeke üyeleri birer birer gözaltına alındı.
21 şebeke üyesinden 5 tanesinin bilişim üzerine ihtisas yaptığı tespit edilirken, başvuran mağdurların beyanlarına göre 1 milyon lira civarında soygun yapan şebeke üyeleri emniyetteki sorgulamalarının ardından "iştirak halinde nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Siber Polisi, daha önce benzer yöntemlerle hesapları boşaltılan mağdur kişilerin kendilerine başvurmasını, mesaj veya mail yoluyla ya da sosyal medyada benzer şekilde paylaşılan tuzak linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini ifade etti.
Yetkililerin tahminine göre, vurgunun boyutunun daha fazla olabileceği, diğer müracatçıların başvurmasıyla soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece aralarından 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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