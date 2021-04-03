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Pandemide Garajlar Spor Salonlarına Dönüştü

03.04.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle kapanan spor salonları, Los Angeles’ta 'garaj gym' akımına neden oldu. Bu akımdan hem spor tutkunları, hem işletme sahipleri, hem de kiraladıkları garajdan ek gelir elde eden ev sahipleri memnun

Pandemide Garajlar Spor Salonlarına Dönüştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren Corona virüsü salgını, yaşam tarzımızı, iş yapış şekillerimizi ve alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Bu değişim, bazı alanlarda olumlu etkileşim getirirken bazı sektörler için olumsuz bir etkiye neden oldu.

Virüsün yayılmasını durdurmak için alınan önlemler sonrasında çoğu sektörde çalışma hayatı evde devam edebiliyor, ancak bazı sektörler evden çalışmak için elverişli değil.

Aktif yaşam tutkunu Los Angeleslılar’ın, vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olan spor salonları, pandemi sürecinde hastalık bulaşma riskini azaltmak amacıyla kapılarına kilit vurunca alternatif çalışma modelleri üretildi.

İşte bu noktada, Los Angeles’ta son 6 aydır yükselen talep, garaj salonları…Evlerin garajları, spor eğitmenleri tarafından minik bir spor salonuna dönüştürülüyor. Eğitmenler sosyal mesafe ve diğer corona virüsü tedbirleri çerçevesinde, evlerinin garajında müşterilerine hizmet veriyor.

Onlardan biri de Los Angeles’ta yaşayan spor eğitmeni Murat Kabil. Murat Kabil, pandemide hızla yayılan garaj salonlara ilginin yoğun olduğunu söylüyor.

Üstelik bunun için kendi garajınız olmasına da gerek yok. Bazı ev sahipleri ek gelir sağlamak ve artan talebi karşılamak için garajlarını kiraya veriyor. Garaj kiralama bedelleri belirli bölgelerde aylık 1500 dolardan başlıyor.

Garaj gym'lerde spor yapmanın da belirli kısıtlamaları var. Spor eğitmeni Murat Kabil, her ne kadar kişiye özel hizmet sunsalar da büyük spor merkezlerinde olduğu gibi pandemi kısıtlamaları ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulduğunu belirtiyor.

Los Angeles’ta spor salonları 15 Mart’tan itibaren yüzde 10 kapasiteyle yeniden faaliyete başladı.

Spor eğitmeni Murat Kabil, Los Angeles’ta giderek popülerleşen bu yeni garaj gym akımının, spor salonları açılsa bile devam edeceği görüşünde…

Pandemi sürecinde sosyal ve ticari hayatın yavaşlaması, belli hizmetlere ulaşılamıyor olması ruhsal sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre, pandemi sürecinde fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlık için de hareket etmek önemli.

Böyle uzun süren ve tüm hayatımızı etkileyen bir dönemin sonrasında her şeyin bir anda kaldığı yerden ve aynı şekilde başlaması pek mümkün görünmüyor. Uzmanlara göre pandemi döneminde profesyonel hayatta ilerlemek, yeni iş modellerine açık olmak ve istikrarlı olabilmekten geçiyor.

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