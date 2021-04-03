Pandemide Garajlar Spor Salonlarına Dönüştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren Corona virüsü salgını, yaşam tarzımızı, iş yapış şekillerimizi ve alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Bu değişim, bazı alanlarda olumlu etkileşim getirirken bazı sektörler için olumsuz bir etkiye neden oldu.

Virüsün yayılmasını durdurmak için alınan önlemler sonrasında çoğu sektörde çalışma hayatı evde devam edebiliyor, ancak bazı sektörler evden çalışmak için elverişli değil.

Aktif yaşam tutkunu Los Angeleslılar’ın, vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olan spor salonları, pandemi sürecinde hastalık bulaşma riskini azaltmak amacıyla kapılarına kilit vurunca alternatif çalışma modelleri üretildi.

İşte bu noktada, Los Angeles’ta son 6 aydır yükselen talep, garaj salonları…Evlerin garajları, spor eğitmenleri tarafından minik bir spor salonuna dönüştürülüyor. Eğitmenler sosyal mesafe ve diğer corona virüsü tedbirleri çerçevesinde, evlerinin garajında müşterilerine hizmet veriyor.

Onlardan biri de Los Angeles’ta yaşayan spor eğitmeni Murat Kabil. Murat Kabil, pandemide hızla yayılan garaj salonlara ilginin yoğun olduğunu söylüyor.